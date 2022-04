PSG-OM : Paris remporte un Classique décevant et se rapproche du titre

Le PSG s'est imposé sans briller contre l'OM (2-1) dimanche, avec des buts de Neymar et Mbappé.

Le choc était très attendu et il a accouché d'une souris. Dans un match ennuyeux, le PSG a fait l'essentiel pour battre l'OM, dimanche 17 avril (2-1), grâce à des buts de Neymar (12e) et Kylian Mbappé (45e) en première période. De quoi accroître son avance sur son dauphin et rival marseillais, trop frileux pour saisir l'occasion de consolider sa deuxième place.

Avec désormais quinze points d'avance sur l'OM à six journées de la fin de cette saison de Ligue 1, le Paris Saint-Germain n'a jamais été aussi proche d'un dixième titre. Il pourrait même devenir officiellement champion de France à Angers mercredi s'il fait mieux que Marseille, qui va recevoir Nantes.