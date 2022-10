PSG-OM : entre Mbappé et Neymar, une complicité retrouvée

Cinq jours après les révélations sur ses vélléités de départ - qu'il a démenties -, Kylian Mbappé a offert le but de la victoire à Neymar, dimanche, face à l'Olympique de Marseille.

"Ça se passe bien dans le vestiaire. On ne se fait peut-être pas des bisous tous les jours, mais ça se passe très bien." Agacé en conférence de presse d'avant-match, vendredi, Christophe Galtier a vu ses joueurs confirmer ses propos face à l'Olympique de Marseille (1-0), dimanche 16 octobre, lors de la onzième journée de Ligue 1.

A l'origine des derniers remous dans le club de la capitale par sa volonté supposée de quitter le navire, Kylian Mbappé continue d'être le joueur parisien le plus scruté, cinq jours après sa soirée particulière au Parc des Princes contre le Benfica. Contre l'OM, sa prestation et surtout sa complicité avec Neymar et Lionel Messi n'ont pas déçu.

Une passe décisive et une accolade

Dimanche, sa passe astucieuse pour Neymar juste avant la mi-temps (45e+2) a offert la victoire au Paris Saint-Germain. Un but célébré par une embrassade entre les deux compères, rapidement rejoints par Lionel Messi. C'était d'ailleurs la première passe décisive du champion du monde, en club ou en sélection, depuis le 14 mai 2022 (37e journée de Ligue 1 contre Montpellier, 4-0). Et ce alors qu'il aurait pu frapper.

Kylian Mbappé a délivré sa 1ère passe décisive en club et sélection depuis le 14 mai 2022 avec Paris contre Montpellier. @PSSportsFR #PSGOM — Stats Foot (@Statsdufoot) October 16, 2022

Au-delà de la statistique, Kylian Mbappé et Neymar ont montré une volonté de jouer, de combiner ensemble, sans tirer chacun la couverture vers soi. On a vu à plusieurs reprises le Bondynois rechercher "Ney", même quand le jeu ne l'imposait pas. La réciproque s'est aussi vérifiée.

L'image du Français oubliant le Brésilien, seul devant le but face à la Juventus en ouverture de la Ligue des champions, le 6 septembre, semblait loin. Tout comme le "penaltygate" contre Montpellier, où les deux joueurs s'étaient disputés le ballon. "On a toujours eu des moments comme ça, des moments un peu plus froids, d'autres plus chauds", admettait l'international tricolore, début septembre, à l'évocation de son partenaire d'attaque.

Changement de système pour Mbappé

Leur performance proposée face à l'OM a été la preuve d'un réchauffement de leur relation. Les encouragements de Neymar lorsque Kylian Mbappé s'apprêtait à tirer son penalty face au Benfica (1-1), mardi, était la première pierre de ce rabibochage.

"Il ne se passe rien (avec Mbappé), simplement on essaie de trouver les meilleures associations possibles, a commenté Christophe Galtier sur Prime Video, après le succès parisien dans le Classique. Evidemment que j'ai entendu Kylian... non pas son mal-être mais le fait d'être vraiment dans sa zone préférentielle. C'est aussi pour ça qu'on a cherché un système différent mais croyez-moi, tout se passe bien dans le vestiaire."

Les Parisiens Kylian Mbappé et Neymar (de gauche à droite) lors de la victoire contre Marseille pour la onzième journée de Ligue 1, au Parc des Princes, le 16 octobre 2022. (MUSTAFA YALCIN / ANADOLU AGENCY via AFP)

En passant d'un système tactique en 3-4-3 à une formation disposée en 4-3-3 pour la première fois de la saison, l'entraîneur du PSG a fait un geste en direction de Kylian Mbappé. "Ce n'était pas lié aux absences (de Kimpembe et Ramos, NDLR). La volonté était de mettre dans les meilleures zones nos joueurs offensifs, j'ai trois joueurs d'un niveau incroyable, a poursuivi Galtier. En mettant trois milieux, ça me permettait à la fois d'avoir des ressorties de balle et de mettre les trois dans leurs zones préférentielles."

"Comme dans l'autre système, j'ai respecté les consignes de l'entraîneur, j'ai fait tout ce qu'il m'a demandé, comme je pense l'ensemble des joueurs, a souligné Kylian Mbappé en zone mixte. A l'arrivée, on réussit à gagner ce match, on est très contents." L'ex-Monégasque a été très remuant et beaucoup trouvé dans ce nouveau dispositif. Il ne lui aura manqué que de l'efficacité (seulement deux tirs cadrés sur sept) pour valider une soirée réussie en tout point.

"C'est complètement faux"

Dans les coursives du Parc des Princes, il a même pris la parole pour la première fois depuis les rumeurs le disant sur le départ. "Je suis très heureux, je n'ai jamais demandé mon départ en janvier, a-t-il affirmé en zone mixte. Juste pour dire que c'est complètement faux et je suis très content."

Son sourire et sa complicité sur le terrain avec Neymar, et à un degré moindre avec Lionel Messi, allaient de pair avec ses propos. Le positif est bel et bien de retour au Paris Saint-Germain, où l'on parle de nouveau de football.