PSG : "Je n'ai jamais demandé mon départ en janvier", assure Kylian Mbappé après la victoire face à l'OM

Il a tenu à mettre les choses au clair. Interrogé en zone mixte à l'issue du succès parisien contre Marseille (1-0), dimanche 16 octobre, Kylian Mbappé a infirmé les rumeurs d'un départ du PSG cet hiver. "Je n'ai jamais demandé mon départ en janvier, c'est complètement faux", a indiqué l'international français. Cette déclaration intervient alors que des rumeurs de départ ont circulé, mardi, avant le match contre Benfica.

"Je suis très heureux", a poursuivi l'attaquant français dans les couloirs du Parc des Princes,"L'info est sortie le jour du match (face à Benfica, NDLR), je n'ai pas compris".

"Je ne suis pas impliqué, ni de près ni de loin, dans cette info. J'ai été tout aussi choqué que tout le monde. Des gens peuvent penser que je suis impliqué mais j'étais à la sieste." Kylian Mbappé

Et de poursuivre : "Mon entourage était au match de mon petit frère, toutes les personnes qui s'occupent de moi n'étaient pas là donc on est tombés des nues quand on l'a appris". Voilà qui clôt, pour le moment, le nouvel épisode du feuilleton.

Le champion du monde 2018 a également pris le temps de revenir sur les révélations de Mediapart sur "l'armée numérique" du PSG. "Je suis joueur de foot, le plus important pour moi est de jouer et de donner le meilleur de moi-même sur le terrain. Si je commence à trop m'éparpiller, je vais me fatiguer très vite", a-t-il balayé.

"Quand tu joues au PSG, tu sais dans quoi tu t'embarques, ce que ça va impliquer dans le bien et dans le pas bien. Il faut être prêt." Kylian Mbappé

"Ceux qui viennent ici savent, on les prévient. On est en plein dedans en ce moment mais on est concentrés sur le fait de gagner des matchs et des titres", a conclu le Parisien, passeur décisif sur l'unique but de la soirée face à l'OM. Voilà qui devrait rassurer les supporters du PSG, qui vont dormir sur leurs deux oreilles après la victoire dans le Classique.