"On doit absolument tout faire pour arriver sur le podium de la Ligue 1" : André Villas-Boas fixe ses objectifs pour l'Olympique de Marseille

Le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille a donné sa première conférence de presse mercredi matin. Il a livré une feuille de route ambitieuse pour le club.

André Villas-Boas a fixé le cadre, mercredi 29 mai, lors de sa première conférence de presse. Le Portugais de 41 ans, nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, a pour mission de ramener le club phocéen vers les sommets. Pour cela, il a des idées bien arrêtées, qu'il a présentées à la Commanderie, le siège du club, en français s'il vous plaît.

Sa sensibilité pour les jeunes joueurs, un atout

Avant qu'André Villas-Boas prenne la parole, c'est Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OM, qui a tenu à s'exprimer, aux côtés d'Andoni Zubizarreta, le directeur sportif du club. Il a listé les raisons qui l'ont conduit à choisir le technicien portugais pour succéder à Rudi Garcia. En premier lieu, son "expérience de très haut niveau dans l'élite du football européen". André Villas-Boas a notamment poussé le FC Porto à remporter la Ligue Europa en 2011. Il a ajouté que André Villas-Boas, AVB pour les intimes, avait un profil international. Le technicien a en effet à son actif des passages à Shanghaï, Chelsea et au Zenit Saint-Pétersbourg.

Second point : "Sa connaissance des environnements à haute intensité à Porto mais aussi en Angleterre", liste Jacques-Henri Eyraud, faisant référence à son passage par Tottenham. Enfin, "une sensibilité affirmée par rapport aux jeunes joueurs et à la formation". L'argument est essentiel pour le président du club face au "virage" que le club va entamer. "Il a démarré comme éducateur, il a donc une forte sensibilité par rapport aux jeunes talents, leur développement et leur intégration dans une équipe professionnelle."

Il veut "tout changer", "tout contrôler"

André Villas-Boas a ensuite défini clairement son objectif principal : "On a un très grand défi. On doit absolument tout faire pour réussir notre objectif et arriver sur le podium de la Ligue 1." Comment réaliser cette ambition ? Avec deux ou trois recrues lors du mercato, selon ses premières indications, qui sont cependant restées floues. "Je veux tout changer, tout faire dans le centre d'entraînement, tout contrôler", reconnaît ensuite - dans un style direct - le Portuguais. Il précise néanmoins : "Je ne suis pas un entraîneur focalisé sur les résultats, je ne suis pas un entraîneur défensif. Je veux jouer au foot, avec le ballon, jouer un football offensif, comme le slogan de l'OM : droit au but !"

Il n'a pas oublié, dans ses premiers mots d'entraînement de l'OM, de soigner ses supporters, chose importante voire capitale dans le club marseillais. "Pour moi, la passion représente tout. Je donnerais ma vie pour faire arriver l'OM à la hauteur du club." Le premier examen de passage semble donc réussi avant les grands débuts. Ils se feront en même temps que la reprise de l'entraînement des Marseillais, fixée au 1er juillet.