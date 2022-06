Luis Campos arrive officiellement au PSG en tant que conseiller football

Le Portugais, ancien de Monaco et de Lille notamment, aura "la charge de l'organisation, du recrutement et de la performance de l'équipe professionnelle", annonce vendredi le club parisien.

Ancien adjoint de José Mourinho au Real Madrid, devenu conseiller du président à Monaco puis directeur technique du club monégasque, avant d'occuper le poste de conseiller sportif à Lille, Luis Campos devient conseiller football du PSG, annonce le club parisien le 10 juin. Une arrivée qui vient compenser le départ du directeur sportif Leonardo, démis de ses fonctions le 22 mai dernier. C'est un grand spécialiste des transferts qui pose ses valises à Paris. Cette venue était prévue depuis plusieurs semaines.

Le @PSG_inside est heureux d'annoncer l'arrivée de Luis Campos en tant que Conseiller Football à compter de ce jour. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 10, 2022

"Expert du football de renommée mondiale, Luis Campos est un pionnier du développement et de l’amélioration du jeu, réputé pour son approche moderne et innovante", indique le communiqué du PSG. Dans celui-ci, Luis Campos, âgé de 57 ans, parle de son nouveau club comme du "plus ambitieux et passionnant dans le monde du football".