Ligue 1 : un sacre en vue pour le PSG et une lutte sans merci à l'arrière… Les enjeux de la 33e journée

Des luttes à l'avant et à l'arrière. Avec deux multiplex, la 33e journée de Ligue 1 offre du suspense à tous les étages, mercredi 20 avril. Le titre de champion de France pourrait déjà être décerné au Paris Saint-Germain tandis que ses poursuivants se battent pour une qualification européenne. En bas de classement, les six derniers s'affrontent entre eux avec le spectre d'une relégation.

Le PSG doit faire mieux que l'OM

Éliminé en Ligue des champions et en Coupe de France, le PSG se concentre désormais sur la chasse au titre de champion de France. Et le club de la capitale pourrait être couronné pour la dixième fois de son histoire dès mercredi. Avec 15 points d'avance à six journées de la fin du championnat, les Rouges et Bleus doivent faire mieux que leur dauphin, l'Olympique de Marseille, pour être sacrés. Ils se déplacent à Angers et devront l'emporter, tout en espérant que les Marseillais ne s'imposent pas, à domicile, face au FC Nantes. Autre scénario possible : les Parisiens remporteront le titre s'ils concèdent le match nul à Angers et que l'OM s'incline face aux Canaris.

La course à l'Europe toujours indécise

Derrière le Paris Saint-Germain et l'OM, la course pour la qualification en coupe d'Europe bat son plein. Troisièmes avec 56 points, les Rennais se déplacent sur la pelouse du cinquième, Strasbourg, 53 points. Freinés, avec deux matchs nuls lors des deux dernières sorties, les hommes de Julien Stéphan ont donc l'occasion de revenir à hauteur de leurs adversaires bretons en cas de victoire.

Sixième, Monaco peut aussi espérer grimper au classement. Le club de la Principauté reçoit Nice, quatrième, dans le derby de la Côte d'Azur, alors qu'un seul point sépare les deux équipes. Après quatre matchs sans victoire, les Aiglons ont repris leur marche en avant le week-end dernier face à Lorient (2-1) mais devront confirmer face à une équipe victorieuse de ses quatre dernières rencontres. En embuscade, à seulement trois points du cinquième, Lens reçoit Montpellier. Plus à la traîne, Lyon se déplace à Brest, et Lille ira affronter Reims au stade Auguste-Delaune.

Les matchs de la peur en bas de classement

Chose rare, les six derniers du classement s'affrontent entre eux mercredi. Des rencontres cruciales dans la lutte pour le maintien, entre Lorient (16e) et Metz (20e), entre Bordeaux (19e) et Saint-Etienne (17e) et entre Troyes (15e) et Clermont (18e). Les Messins sont les plus mal embarqués puisqu'ils comptent cinq points de retard sur la place de barragiste et Bordeaux pourrait grandement se compliquer la tâche en cas de défaite. Avec respectivement un et deux points d'avance sur la 18e place, Saint-Etienne et Lorient ont l'occasion de se donner un peu d'air.

Le programme complet :

Quel(s) match(s) allez-vous regarder ? pic.twitter.com/4f9EgQ9nIb — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 15, 2022

