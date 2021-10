Ligue 1 : un but exceptionnel pour un nul qui n'arrange personne entre Saint-Etienne et Metz

Pas de vainqueur, mais deux perdants ! Le match de la peur entre Saint-Etienne et Metz, les deux derniers de Ligue 1 au coup d'envoi, s'est soldé par un nul (1-1), samedi 30 septembre. La réalisation exceptionnelle de Wahbi Khazri, auteur d'un but de 68 mètres, n'a pas suffi à sortir les Stéphanois de leur terrible passe.

Khazri dans l'histoire de la Ligue 1

Plus que le contenu du match, malgré beaucoup d'envie des deux côtés, le but de Wahbi Khazri ne sera pas oublié de si tôt. Menés depuis la 9e minute et l'ouverture du score sur un coup franc direct de Farid Boulaya, les Stéphanois se sont retrouvés au pied d'un mur qu'ils connaissent trop bien cette saison. Mais après une récupération dans la surface stéphanoise, Khazri a vu Alexandre Oukidja, le gardien messin, bien loin de sa ligne. À 68 mètres des filets, l'Aigle de Carthage a mis toute sa puissance dans un geste fou, peut-être aussi désespéré que la situation de son équipe. Mais son coup de canon a trouvé la cible, et un nouveau record de distance en Ligue 1.

Un but INCROYABLE on vous dit !#FCMASSE (1-1) pic.twitter.com/3OgEnpuRrS — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) October 30, 2021

Malheureusement pour eux, les Verts n'ont pas profité de la folie soudainement introduite dans le match par Khazri. Malgré la maîtrise du ballon, ils n'ont pas su emballer la rencontre, se contentant de frappes trop imprécises et d'un duel perdu par Khazri face à Oukidja (38e). En fin de match, les Verts ont même failli causer leur propre perte. Une mésentente entre Etienne Green, sorti capter un ballon, et son défenseur Timothée Kolodziejczak, qui a voulu lui mettre en retrait de la tête, a vu le cuir terminer sa course sur le montant stéphanois (68e).

Malgré une fin de match animée des deux côtés, aucune de ces formations en mal de points n'a pu prendre le dessus. Résultat, Saint-Etienne reste dernier du classement (6 points), un 12e match sans victoire cette saison. Avec un point de plus, Metz se retrouve à la 18e place, en attendant le match entre Brest (19e) et Monaco (8e), dimanche à 17h .