Football : trop joyeux après une défaite de Bordeaux, trois joueurs convoqués pour un entretien disciplinaire

La direction des Girondins de Bordeaux dénonce un "manque de maturité, de solidarité et de respect envers l'institution". Elle va recevoir les footballeurs brésiliens Malcom, Cafu et Otavio "dans les plus brefs délais". Le joueur de Bordeaux Malcolm, le 16 janvier 2018, lors du match contre Caen à Bordeaux (Gironde). (NICOLAS TUCAT / AFP)