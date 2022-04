Ligue 1 : "Toi et ton président êtes les plus tordus", lance Hatem Ben Arfa à son coach Jocelyn Gourvennec

Visé par une procédure au sein de son club, vendredi 8 avril, Hatem Ben Arfa a réagi vertement sur les réseaux sociaux, en s'adressant à son entraîneur, Jocelyn Gourvennec, mais aussi à son président Olivier Létang : "Tu parles de tordu ? Alors que toi et ton président êtes les plus tordus. Toi ton problème c'est l'incompétence", a-t-il écrit sur sa story Instagram vendredi après-midi. Cette réaction intervient quelques heures après sa mise à l'écart du groupe et une conférence de presse du technicien lillois qui s'est exprimé sur la situation du joueur.

Hatem Ben Arfa tacle publiquement Jocelyn Gourcennec sur Instagram ! pic.twitter.com/lM9u0JpBMR — Total Foot (@TotalFoot_) April 8, 2022

A la suite d'une altercation dans le vestiaire avec un équipier et des membres du staff samedi dernier, "le club a engagé une procédure qui est en cours, a expliqué Jocelyn Gourvennec. Le président et les dirigeants sont intervenus là-dessus. Le joueur a été dispensé d'entraînement cette semaine et je pense que le club communiquera une fois que la procédure sera avancée. Après c'est le service juridique qui gérera ça."

"En 34 ans, je n'avais jamais vu ça"

"Un joueur a eu un comportement inapproprié à l'intérieur du vestiaire. C'était difficilement compréhensible et pour moi peut-être encore plus, car j'avais beaucoup d'affection pour ce joueur. Mais le président a une règle : on ne touche pas au club, à l'équipe et à l'entraîneur, a-t-il poursuivi. En 34 ans, je n'avais jamais vu ça dans le milieu du foot."

Après neuf matchs disputés sous le maillot lillois, Hatem Ben Arfa voit son avenir dans le Nord s'obscurcir. "De ma position de coach, d'entraîneur, il est impossible de laisser passer quelque chose qui peut altérer l'unité de l'équipe, du groupe, du vestiaire. Pour moi il n'y a pas de débat, car il n'y a rien et personne au-dessus du Losc", a conclu Gourvennec. A 35 ans, le joueur formé à Lyon, champion d'Europe 2004 en U17 avec la génération Benzema, Ménez et Nasri, avait rebondi à Lille après son expérience ratée à Bordeaux. Olivier Létang, son président, l'avait côtoyé au PSG, et l'avait également fait venir à Rennes.