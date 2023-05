Ligue 1 : Lyon immortel, le match de la peur pour Strasbourg contre Nantes, Ajaccio en sursis... Ce qu'il faut retenir des matchs de dimanche

Lyon s'est extirpé in extremis d'un match à rebondissements face à Montpellier, dimanche (5-4). Dans la lutte pour le maintien, Strasbourg s'est offert un succès précieux à Nantes (2-0), tandis que Brest et Auxerre ont perdu des points.

Un match dans la légende et un sprint final qui bat son plein. Au lendemain du choc de haut de tableau remporté par Lens contre Marseille (2-1), Lyon et Montpellier ont offert un match historique (5-4) avec deux quadruplés. La lutte pour le maintien était également au coeur de l'attention : Nantes s'est incliné face à Strasbourg dans le match de la peur (0-2), Brest a perdu sur le terrain de Lorient (1-2) et Auxerre n'a pu faire mieux qu'un match nul contre Clermont (1-1). Dans le même temps, Ajaccio a pris un point face à Toulouse (0-0). Plus tôt, Monaco s'était imposé face un Angers déjà relegué (2-1). Voici ce qu'il faut retenir des résultats du jour.

La folie : Lyon remporte un match historique

Enterré puis ressuscité : Lyon a réalisé un miracle au bout du bout du temps additionnel. En transformant son pénalty après cent minutes de jeu, Alexandre Lacazette s'est non seulement offert un quadruplé, mais aussi permis la victoire à l'Olympique lyonnais face à Montpellier à l'issue d'une folle remontée (5-4). Si Lacazette avait bien lancé la partie pour l'OL (1-0, 31e), c'est Elye Wahi qui s'était illustré entretemps.

Auteur du premier quadruplé de l'histoire du MHSC en championnat, l'attaquant de 20 ans avait permis aux Pailladins de mener 4-1 en seulement 15 minutes à cheval sur les deux périodes (40e, 41e, 53e et 55e). Mais les Gones ont su s'en relever sous les yeux de leur président John Textor, grâce à leur "général" Lacazette (59e, 82e, 90e+10), aidé par Dejan Lovren (70e). Avec ce sucès, Lyon revient à seulement trois points de Lille, 5e, dernier qualifié pour la Coupe d'Europe.

Le bol d'air : Strasbourg coule Nantes dans le match de la peur

Le Racing peut respirer un grand coup. En s'imposant à La Beaujoire contre Nantes (2-0), Strasbourg a effectué un bond au classement, remontant à la 14e place. S'ils comptent désormais trois points d'avance (et une bien meilleure différence de buts) sur leur adversaire du jour, premier relégable, les Strasbourgeois peuvent toutefois remercier les errements de la défense nantaise à l'image du malheureux Jean-Charles Castelletto, qui a concédé un penalty évitable, alors que son équipe dominait le début de rencontre.

Défaits face à chacun de leurs adversaires directs pour le maintien lors des quinze derniers jours, les Canaris sont donc en grand danger. Heuresement pour eux, Auxerre n'a pris qu'un point dans une partie pourtant dominée face à Clermont, tandis que Brest s'est incliné à Lorient (2-1).

La bonne opération : Monaco s'accroche à la 4e place

Lille et Rennes battus respectivement à Reims (0-1) et Nice (1-2) la veille, l'ASM avait une occasion en or de s'échapper dans la course à la quarième place, et elle ne l'a pas manquée. Sur la pelouse de la lanterne rouge angevine, déjà reléguée, les hommes de Philippe Clement n'ont eu besoin que de deux buts, d'Aleksandr Golovine de loin et de Myron Boadu, pour l'emporter (2-1).

Résultat, ils reprennent cinq et huit points d'avance sur leurs poursuivants et se remettent surtout à l'endroit après deux déculottées subies à Lens (0-3) et contre Montpellier (0-4). De bon augure avant quatre dernières journées décisives puisque les Monégasques affronteront justement Lille, Rennes, Lyon et Toulouse, récent vainqueur de la Coupe de France. La place en Ligue Europa est donc loin d'être jouée.

La fierté : Lorient fait sa loi en Bretagne

Les déménageurs bretons. Après un début de saison idyllique, Lorient est désormais rentré dans le rang - et dans le ventre mou -. Alors quoi de mieux qu'un derby contre les Brestois pour pimenter une fin de saison sans grand enjeu (2-1). Grâce à un doublé d'Ibrahima Koné, les Merlus ont aligné un quatrième succès en quatre matchs contre leurs adversaires bretons : Brest et Rennes. De quoi donner encore un peu plus de crédit à un Régis Le Bris, prolongé le mois dernier jusqu'en 2027.

Le sursis : la relégation d'Ajaccio pas encore officielle

"C’est fini. On est condamné à la Ligue 2". Depuis déjà trois rencontres, le coach ajaccien Olivier Pantaloni s'est fait une raison : l'ACA sera relégué en fin de saison. Mais en signant un match nul au stade François-Coty face à Toulouse (0-0), les Corses se sont tout de même accordés une semaine de sursis avant l'officialisation de leur descente puisque Auxerre ne s'est pas imposé de son côté. De la même manière, une défaite face au PSG en clotûre de cette 34e journée ne suffira pas pour entériner la relégation de Troyes.