Ligue 1 : sèchement battu à domicile par Auxerre, Marseille poursuit sa mauvaise série au Vélodrome

La bronca a encore résonné très fort dans les travées du Vélodrome lorsque l'arbitre de la rencontre a sifflé la fin du match. Deux semaines après la cinglante défaite 3-0 dans le Classique, les Marseillais se sont inclinés 3-1 contre Auxerre, vendredi 8 novembre, en ouverture de la 11e journée de Ligue 1.

🤕 | Les joueurs marseillais fortement hués par leurs supporters ! 😳👀 #OMAJA pic.twitter.com/RwCEp1ICBC — DAZN France (@DAZN_FR) November 8, 2024

Une affaire quasiment déjà pliée à la pause après, comme face au PSG, une première période indigeste où les Olympiens ont alterné approximations techniques et largesses défensives. Sur les 20 points glanés par Marseille cette saison, seuls cinq ont été pris à domicile, un bilan à peine meilleur que Montpellier et Angers, respectivement 18e et 15e du championnat, qui comptent quatre points à la maison chacun.

Pourtant en face, ce n'était plus le PSG en supériorité numérique, mais Auxerre qui prenait ses quartiers dans le vestiaire des visiteurs avec dans ses bagages quatre défaites et un nul en cinq déplacements cette saison en Ligue 1. Mais à la maison, l'adversité ne semble pas être le facteur principal d'échec des Marseillais, dont la propension à se saborder eux-mêmes augmentent au fil des réceptions.

"Une équipe différente à domicile et à l'extérieur"

Cette fois, les Phocéens ont décidé d'offrir sur un plateau des occasions nettes à un AJA qui n'en demandait pas tant après son éclatante victoire 4-0 contre Rennes. Une intervention totalement manquée de Lilian Brassier a d'abord ouvert la voie à Lassine Sinayoko dès la 10e minute de jeu, avant que des transmissions imprécises et des replis trop lents permettent à Gaëtan Perrin (43e), puis à Hamed Traorè (45e) d'encore mettre fin au suspense juste avant la pause.

3 - Marseille est mené d'au moins 3 buts au Vélodrome à la pause pour la 2e fois en Ligue 1 2024/25. Avant cette saison, ça n'était plus arrivé à l'OM depuis août 1998 (0-4 v Montpellier, 5-4 score final). Panique. #OMAJA pic.twitter.com/Lp6NcTqrJf — OptaJean (@OptaJean) November 8, 2024

"On a fait trop peu, on fait trop d'erreurs, on prend des buts bêtes", a résumé laconiquement Adrien Rabiot au micro de DAZN au coup de sifflet final d'une rencontre "indigne de l'Olympique de Marseille". "On voit une équipe différente à domicile et à l'extérieur, il y a un travail à faire dans les têtes", a poursuivi l'international français alors que l'OM a poussé pour revenir en seconde période, mais est resté trop brouillon, ne réussissant à tromper Donovan Léon que sur un penalty de Mason Greenwood (65e).

Après un piteux nul 1-1 contre Angers, malgré une supériorité numérique en début de match et l'ouverture du score, et un Classique totalement raté, l'OM en est désormais à trois matchs à domicile de rang sans victoire, mais surtout avec un contenu trop faible pour son ambition. La cité phocéenne va trembler tout au long du wek-end au fil des rencontres de ses concurrents directs alors que Monaco et Lille peuvent lui ravir sa deuxième place et que Paris peut s'envoler en prenant neuf points d'avance.