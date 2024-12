Ligue 1 : revenu très fort avec les Bleus face à l’Italie, Adrien Rabiot porte les espoirs de l’OM malgré des débuts décevants

À son retour dans le vestiaire à Milan, après avoir inscrit un doublé sur la pelouse de San Siro face à l'Italie avec les Bleus, Adrien Rabiot est bruyamment fêté par ses coéquipiers en équipe de France. C'était il y a quinze jours et la scène a dû faire des envieux du côté de Marseille. Car s'il est décisif avec l'équipe nationale, ce n'est pas encore le cas avec l'OM. Mais le contexte n'est pas le même, se défend Adrien Rabiot : "C’est compliqué de faire une comparaison. Je ne joue pas non plus avec les mêmes joueurs, je n’évolue pas au même poste. J’essaie de m’adapter aux joueurs que j’ai autour de moi".



En sept matchs de Ligue 1 depuis son arrivée à Marseille fin septembre, Adrien Rabiot n'a pas encore marqué ni délivré de passe décisive. Il alterne le bien, comme à Lens, la semaine dernière, et le moins bien. Mais l'ancien Parisien revient d'un peu plus loin que les autres. Sans contrat après son départ de la Juventus, Adrien Rabiot a mis du temps à s'engager avec son nouveau club. Alors il demande encore un peu de patience, pour le revoir à son meilleur niveau.

"Je ne suis pas à 100% mais j’essaie de donner ce que j’ai à donner, au maximum de ma forme actuelle." Adrien Rabiot, milieu de terrain de l'OM à franceinfo

"En équipe de France, le match que j’ai pu jouer contre l’Italie m’a fait du bien, rassure le joueur. Je me sentais vraiment bien. Avec l’enchaînement des matchs, je trouve que ça revient bien. Quand je serai à 100%, je n’ai aucun doute sur le fait que je pourrais apporter vraiment beaucoup à cette équipe".

"Un champion, qui a l'humilité d'un adolescent"

Le meilleur d'Adrien Rabiot à l'OM est donc encore à venir. Prometteur pour ses coéquipiers et pour les supporters marseillais, qui attendent beaucoup plus de lui. En tout cas son entraîneur, l'Italien Roberto De Zerbi, lui, est déjà conquis par l'international tricolore. Et pas seulement sur le plan du football. "Rabiot, ça a vraiment été une découverte pour moi, confie-t-il. Pas le joueur, bien sûr, mais l'humain, le garçon. C'est un champion, qui a l'humilité presque d'un adolescent. C'est quelqu'un qui aime le foot, qui a vraiment cette passion pour le jeu. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup."

"On a de la chance d'avoir un joueur comme lui. Même s'il n'est pas encore à 100%, on est contents de son niveau. C'est déjà un joueur important pour nous." Roberto De Zerbi, entraîneur de l'OM à propos d'Adrien Rabiot

Et les actes sont à la hauteur des paroles. Adrien Rabiot est une pièce maîtresse de cet OM version De Zerbi. Titulaire lors des cinq derniers matchs, il a même joué l'intégralité des rencontres. Au total, cela fait déjà plus de 500 minutes de jeu cumulées pour Rabiot sous le maillot marseillais.