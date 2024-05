Ligue 1 : Reims annonce la "mise en retrait" de son entraîneur Will Still

Le technicien belgo-britannique Will Still, arrivé en 2022, n'est plus l'entraîneur du Stade de Reims, selon un communiqué du club publié jeudi.

Le retour à la réalité est brutal. Will Still, entraîneur du Stade de Reims depuis son intérim réussi et pérennisé en octobre 2022, a quitté ses fonctions jeudi 2 mai après une série de mauvais résultats. "Il a été décidé que Will Still ainsi que son adjoint Nicolas Still se mettraient en retrait de leurs fonctions respectives dès aujourd'hui", a écrit le club champenois dans un communiqué.

Après une excellente année 2023 marquée par une longue série d'invincibilité, les trois petites victoires en 14 rencontres de Ligue 1 en 2024 ont eu raison du poste du jeune technicien de 31 ans. "Notre série de 19 matchs sans défaite de la saison dernière ainsi que les matchs spectaculaires à Delaune resteront des moments uniques pour moi", retrace Will Still dans ce même communiqué. "Je serai éternellement reconnaissant envers le Stade de Reims ainsi que toutes les personnes impliquées de près ou de loin avec le club."

Trois victoires seulement en 2024

Le club champenois pouvait rêver d'Europe à la trêve, mais a vu le haut du classement s'éloigner après une série de mauvais résultats, avec en point d'orgue la défaite sur le terrain de la lanterne rouge Clermont dimanche 28 avril (4-1).

"Le Stade de Reims tient à remercier Will et Nicolas Still pour leur investissement et toutes ces belles émotions vécues ensemble", a salué le Stade de Reims dans son communiqué. "Nous sommes fiers d'avoir pu contribuer à l'éclosion d'un entraîneur qui a su imposer ses convictions et son identité de jeu."

En interne, la visite des installations du club anglais de Suderland, en deuxième division anglaise, est mal passée auprès de certains dirigeants et joueurs. Ils lui reprochant d'exprimer publiquement ses envies d'ailleurs, comme dans son entretien à The Athletic le 20 février dernier : "Je travaillerais sans problème pour une équipe de Championship [deuxième division anglaise]."