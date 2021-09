Ligue 1 : Qui est Norodom Ravichak, le prince cambodgien candidat pour racheter l’AS Saint-Etienne ?

Alors que l’AS Saint-Etienne est à vendre depuis avril dernier, le club a reçu une offre de rachat de la part du prince cambodgien Norodom Ravichak, demi-frère du roi actuel, Norodom Sihamoni. Selon l'Equipe, cette offre va être rapidement étudiée puisque le club a avancé son rendez-vous hebodmadaire avec la banque KPMG à ce mardi 21 septembre.

Petit-fils du Roi Sihanouk, décédé en 2012, et neveu du roi actuel, Norodom Ravichak est âgé de 47 ans. Né en 1974 en Chine, il a vécu avec ses parents en France, à Créteil, où sa famille avait obtenu l’asile politique à l’arrivée au pouvoir des Khmers rouges en 1975. Le prince a toujours conservé des liens étroits avec la France, où il séjourne très régulièrement. Selon Le Progrès [article payant], il dirige même un cabinet de conseil financier domicilié dans le 13e arrondissement de Paris.

Une ambition internationale pour l'AS Saint-Etienne

Dans un entretien accordé à RFI mardi, le prince Norodom Ravichak a confirmé s'être porté officiellement candidat : "Il est exact que je me suis porté officiellement candidat à la reprise de l’AS Saint-Étienne." Alors que la crainte des supporters de voir un investisseur utiliser leur club à des fins personnelles est fréquente, le prince a tenu à préciser ses intentions. "Je ne viens pas pour réaliser une opération financière. Je souhaite m’investir à long terme et prendre soin de l’ASSE. Si nous nous entendons, j’apporterai des moyens suffisants pour réaliser ces ambitions et permettre à Saint-Étienne de retrouver sa splendeur". Il envisage également de développer des académies du club au Cambodge "et dans d'autres pays du continent asiatique".

Le club stéphanois est actuellement en mauvaise posture en championnat. Il pointe à la 19e place du classement et n'a remporté aucune de ses six premières rencontres en Ligue 1.