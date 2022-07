Ligue 1 : qui est Nordi Mukiele, la troisième recrue estivale du PSG ?

Il est la troisième recrue estivale du Paris Saint-Germain. Après Vitinha (Porto) et Hugo Ekitike (prêté par Reims), Nordi Mukiele s'est engagé avec le champion de France pour une durée cinq ans, mardi 26 juillet, en provenance de Leipzig.

Franceinfo: sport vous présente ce jeune défenseur polyvalent de 24 ans, qui compte une sélection avec les Bleus.

Son parcours : une trajectoire linéaire pour un retour aux sources

Pour un "titi" parisien né à Montreuil, rejoindre le PSG peut représenter une finalité. Dans sa quête du Graal, Nordi Mukiele a pris son mal en patience, avec une trajectoire mûrement réfléchie. Formé au Paris FC, il a parachevé sa formation au Stade lavallois, où il a été lancé en Ligue 2 à 17 ans. "Nordi a des valeurs, et une capacité de réflexion. J'ai beaucoup d'espoirs quant à son avenir", disait alors à Ouest France Stéphane Moreau, directeur du centre de formation de Laval.

Ce dernier a vu juste : transféré à Montpellier à l'hiver 2017, Mukiele s'est vite adapté à la Ligue 1. "Il est bon dans le domaine aérien, dans les duels et il va vite, le seul bémol vient de sa concentration", expliquait alors son coach Michel Der Zakarian à nos confrères de France 3 Occitanie. Une saison et demie dans l'Hérault plus tard, le gamin a rejoint Leipzig avec une grosse plus-value à la clé pour Montpellier. Il a découvert l'exigence de la Bundesliga et, sitôt ses quelques étourderies gommées, s'y est imposé comme un titulaire régulier.

Son expérience : 24 ans et déjà habitué aux joutes européennes

Malgré son jeune âge et un palmarès quasi vierge (une coupe d'Allemagne), Mukiele est loin d'être un "bizut". Avec Leipzig, il a disputé 100 matchs de Bundesliga et compte 23 apparitions en Ligue des champions. L'ex-Montpelliérain était de la partie lors de la demi-finale perdue par le RasenBallsport contre le PSG, en 2020. Titulaire lors d'un déplacement au Parc en octobre dernier, Mukiele y a marqué.

Ses prestations remarquées outre-Rhin lui ont ouvert la porte des Bleus en septembre 2021, pour un match contre la Finlande (2-0). S'il n'a plus été sélectionné depuis, il entend profiter de son transfert à Paris pour s'imposer définitivement avec son pays.

Son profil : la polyvalence comme atout majeur

"Nordi est très précieux de par sa polyvalence. Il ne rencontre aucun problème lorsque je lui demande de changer de poste, même en plein match." Ces éloges sont signées Julian Nagelsmann, en 2021 dans L'Equipe. L'actuel entraîneur du Bayern après avoir connu Mukiele à Leipzig (2019-2021). Le droitier est en effet à l'aise sur plusieurs postes de la défense. En Allemagne, il alternait entre les rôles de défenseur axial droit ou de piston droit.

Ces positionnements collent justement avec le schéma en 3-5-2 voulu par Christophe Galtier. Sur le flanc, Mukiele offrira une alternative à Achraf Hakimi, parfois fatigué l'an passé. A droite de la défense à trois, il relaiera un Sergio Ramos au physique incertain, et devrait apporter plus de certitudes que Thilo Kehrer.