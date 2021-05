Ligue 1 : Peter Bosz est le nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais

Tout va très vite à Lyon. Quelques jours à peine après le départ fracassant de Rudi Garcia - qui s'est épenché dans la presse sur ses relations compliquées avec le directeur sportif Juninho -, l'Olympique lyonnais lui a déjà trouvé successeur. Son nom : Peter Bosz. Depuis le refus de Christophe Galtier, l'entraîneur néerlandais de 57 ans était la priorité de l'OL qui a officialisé son arrivée ce samedi 29 mai 2021. Il a signé un contrat de deux ans jusqu'au 30 juin 2023.

L’Olympique Lyonnais est très heureux d’informer de la nomination de Peter Bosz en qualité d’entraineur de l’équipe professionnelle pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’au 30 juin 2023.



Le communiqué https://t.co/6hlesyrU63#Bosz2023 pic.twitter.com/VOln6lOTGx — Olympique Lyonnais (@OL) May 29, 2021

Dans un communiqué, l'OL assure Peter Bosz était la priorité de Juninho et que "son arrivée conforte l’orientation stratégique de l’Olympique lyonnais visant à s’appuyer davantage sur les joueurs issus de son Académy", et annonce "un nouveau cycle qui devra donner une nouvelle dimension au projet ambitieux de l’Olympique lyonnais, aussi bien dans les compétitions nationales qu’en Europa League".

Passé par les bancs de l'Ajax Amsterdam, du Borussia Dortmund et plus récemment du Bayer Leverkusen, Peter Bosz a déjà connu le championnat de France ... en tant que joueur. De 1988 à 1991, il portait les couleurs du Sporting Club de Toulon, ce qui en fait un parfait francophone. Révélé sur le banc de l'Ajax Amsterdam en 2016-2017, avant un passage plus compliqué à Dortmund, Peter Bosz est un entraîneur à idées qui prône un jeu offensif, également réputé pour sa propension à lancer les jeunes joueurs. Si le grand public ne connaît pas encore son nom, son arrivée est une bonne nouvelle pour la Ligue 1 et le spectacle.