Ligue 1 : Peter Bosz "a vu des choses que l'on ne voit pas chez les U12", après le match nul concédé par Lyon

Un résultat amer. Après un match nul face à Brest et une défaite contre Angers, l'Olympique lyonnais pensait tenir le bon bout en menant face à Clermont à la 91e minute. Mais les Gones ont finalement été privés d'une première victoire cette saison en Ligue 1 par Elba Rashani, auteur d'un doublé dont le but de l'égalisation pour Clermont, dimanche 22 août. Un scénario qui a logiquement déçu l'entraîneur Peter Bosz : "Je suis bien sûr très déçu. Nous ne devons jamais concéder un résultat nul. Nous avons encore perdu deux points. Nous n'avons pas bien défendu et nous aurions dû marquer un quatrième but. Avec nos qualités, cela aurait dû être fini", analysait à la sortie le technicien du banc lyonnais.

"Nous avons eu des occasions pour inscrire un quatrième but et nous n'avons pas concrétisé. Après le deuxième but de Clermont, la confiance est partie et nous avons mal défendu." Peter Bosz entraîneur de Lyon

Même s'il reconnait que leur jeu était "bien mieux que face à Angers" avec une première mi-temps réussie grâce à "un pressing très haut" et "des occasions", Peter Bosz s'est agacé des performances de ses joueurs lors de la seconde période : "J'ai vu des choses que l'on ne voit pas chez les U12 (moins de 12 ans). C'est un problème de confiance", a tancé l'ancien international néerlandais, qui a avait déjà publiquement pris ses joueurs à partie depuis le début de saison.

L'entraîneur pointe du doigt le manque de confiance de l'effectif, doublé d'une défense au rendement insuffisant : "La première période était beaucoup mieux. En seconde, nous n'avons peut-être pas aussi bien joué. Nous avons eu des occasions pour inscrire un quatrième but et nous n'avons pas concrétisé. Après le deuxième but de Clermont, la confiance est partie et nous avons mal défendu. Nous avons travaillé. Mais je reconnais qu'il y a des fautes en défense. Physiquement, les joueurs sont bien. Le problème n'est pas là", a conclu Peter Bosz. Prochaine étape pour glaner une première victoire dans cet exercice de Ligue 1 : contre Nantes, le vendredi 27 août, à 21 heures.