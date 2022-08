Ligue 1 : nouvelle numérotation, calendrier chamboulé par la Coupe du monde… Les nouveautés de la saison 2022-2023

Coup d'envoi de la nouvelle saison de Ligue 1 vendredi avec Lyon-Ajaccio. À la veille de la reprise, on fait le point sur les nouveautés de la première division du championnat français de football.

Lyon-Ajaccio : voilà l'affiche d'ouverture de la nouvelle saison de Ligue 1. Le coup d'envoi sera donné vendredi 5 août, à 21 heures sur la pelouse de l'Olympique lyonnais. Et ne soyez pas étonnés, au moment du coup d'envoi, si certains de vos joueurs préférés n'ont plus le même numéro dans le dos !

>> Paris grand favori, Monaco et Marseille en outsiders, quatre relégations à venir… Ce qu'il faut savoir sur la saison 2022-2023

La numérotation des maillots a en effet été réformée. Pour la première fois, les joueurs de Ligue 1 pourront porter le maillot de leur choix, jusqu'au numéro 99. On est bien loin du numéro 1 pour le gardien et du numéro 9 pour un attaquant. Avec cette nouvelle règle, c'est l'occasion de rendre hommage à leur légende ou, pour les superstitieux, de retrouver leur numéro fétiche. Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma retrouvera ainsi le 99 qu'il portait au Milan AC, son année de naissance. Idem pour Alexandre Lacazette, de retour à Lyon avec le chasuble 91.

D'autres y voient la possibilité de représenter leur département d'origine : Etienne Green, portier de Saint-Etienne, récupère le 42 en hommage à la Loire par exemple, et Mamadou Sakho son 75 pour Paris, lui qui a passé six saisons au Paris Saint-Germain.

Une saison en deux mi-temps

Des nouveautés, il y en a aussi du côté du calendrier. Déjà avec l'institution d'un "Boxing day" à la française, les 1er et 2 janvier 2023. Mais si cette saison 2023 ne ressemblent à aucune autre, c'est parce que la Coupe du monde de football est organisée pour la première fois de son histoire en hiver. Elle aura lieu au Qatar, du 21 novembre au 18 décembre 2022.

>> Coupe du monde 2022 au Qatar : derrière les stades et le métro flambant neufs, des ouvriers exploités... et quelques avancées sociales

La saison s'annonce donc décousue : une première partie jusqu'à la mi-novembre, puis un mois et demi de pause et une seconde partie de fin décembre à début juin. Habituellement, le championnat professionnel français ne s'arrête qu'une semaine, autour de Noël.

Une telle coupure n'est forcément pas anodine. Au Stade Brestois, les joueurs auront 15 jours de coupure nette, fin novembre, puis quatre semaines de préparation pour ne pas perdre le rythme et réussir la reprise. Si certains craignent une perte de rythme, et une reprise manquée pour certains clubs, le préparateur physique de Brest, Yvon Bourgis, voit cette coupure d'un bon oeil.

"Je sais pas si ce sera forcément une mauvaise chose. La période de Noël est très courte. Les joueurs reviennent parfois plus fatigués. Cette période de 15 jours peut être salvatrice pour faire un vrai break." Yvon Bourgis, préparateur physique du Stade Brestois à franceinfo

Dans les clubs où les effectifs sont les plus riches, cette trêve sera sans doute plus simple à gérer. Les joueurs retenus pour le Mondial pourront se reposer à leur retour au pays. Aux remplaçants d'assurer ! Car une chose est certaine : avec quatre rélégations en fin de saison, chaque point va compter et une mauvaise reprise pourrait mettre les clubs en danger.