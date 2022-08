Ligue 1 : "Nous sommes sûrs du chemin que nous avons pris", assure Pablo Longoria pour défendre Igor Tudor, le nouvel entraîneur de l'OM

Une bouée dans la tourmente. Alors que l'OM n'a enregistré qu'une seule victoire lors de ses matches de préparation, Pablo Longoria est monté au créneau pour défendre son technicien, mercredi 3 août, lors de la conférence de presse de présentation des nouvelles recrues. À l'heure où certains joueurs marseillais ont évoqué des "incompréhensions" avec le technicien croate, le président de l'OM a réclamé de la patience à trois jours de la reprise de la Ligue 1.

⚪ Jonathan Clauss revient sur la réunion : "On a réussi à tout mettre à plat et sans problème" pic.twitter.com/fduLXvf8Z5 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 3, 2022

"Tout changement demande du temps. Un athlète ne peut pas passer du jour au lendemain du 100 m au 1500 m", a ainsi argumenté Pablo Longoria. "C'est sûr qu'on ne va pas juger le vrai Olympique de Marseille d'Igor Tudor dès le mois de septembre. Ce serait un peu naïf. Mais il y a une base avec un groupe de très bons joueurs, un bon effectif, des joueurs recrutés qui sont adaptés à ce jeu."

Une préparation terminée sous une bronca

Et Longoria, interrogé sur la pertinence d'un changement simultané de coach, de philosophie et de nombre de joueurs, de poursuivre : "Dans tout changement, il y a un risque. Mais on croit que ce type de changement rendra le club encore plus stable et encore plus compétitif".

Battu par l'AC Milan (2-0) dimanche dernier sous la bronca du Vélodrome, l'Olympique de Marseille a terminé sa préparation dans le doute, alors que la Ligue 1 reprendra ce dimanche contre Reims (20h45). Et pour sa première au Vélodrome, l'entraîneur croate, remplaçant de Jorge Sampaoli, a été fraîchement accueilli par les 62 672 spectateurs présents.