Ligue 1 : Lens frustré à Brest, Monaco à portée du podium, Angers prend enfin un point… Ce qu’il faut retenir des matchs de dimanche

Après onze matchs de championnat sans victoire à domicile, Strasbourg a enfin offert une victoire à ses supporters, dimanche, contre Montpellier.

La course au maintien a battu son plein, dimanche 5 février, dans l'après-midi. Pris dans des spirales négatives, Angers et Auxerre (0-0 contre Reims) ont enfin empoché un point, pendant que Strasbourg s'imposait à domicile pour la première fois de la saison. Le FC Nantes s'est donné de l'air en battant Ajaccio en Corse (0-2). Pus haut au classement, l'AS Monaco a confirmé sa bonne forme du moment et reste en embuscade pour le podium, à deux points de Lens, tenu en échec.

Lens peste sur l’arbitrage

Longtemps menés, les Lensois ont dû attendre la fin du match et un but de Jonathan Gradit (83e) pour sauver un point de leur déplacement à Brest (1-1). Avant cela, les Artésiens ont fulminé envers l’arbitrage de Benoît Bastien et de son assistant à la vidéo, Hakim Ben El Hadj. Ils se sont sentis lésés sur une main d’Haris Belkebla, dans sa surface, à la 33e minute, mais l’arbitre a estimé que le mouvement du bras était naturel. En seconde période, le but brestois de Jérémy Le Douaron (54e) a été entaché d’une main de Pierre Lees-Melou au départ de l’action, sur laquelle ne sont pas revenus les membres du corps arbitral. Enfin, Lees-Melou, encore lui, s’est rendu coupable d’un tacle par derrière dangereux sur Deiver Machado (57e), alors qu’il était déjà averti, et n’a pas reçu de deuxième carton jaune qui aurait été justifié. Blessé, le Lensois Jimmy Cabot n’a pas mâché ses mots, sur Twitter, pour commenter l’arbitrage.

Embolo chirurgical avec l'AS Monaco

Comme souvent en deuxième partie de saison, l’AS Monaco s’impose comme un candidat crédible au podium. Les Monégasques enchaînent un septième match sans défaite en championnat, avec une victoire à Clermont (0-2). Les Asémistes ont pu compter sur des buts de Guillermo Maripan et Breel Embolo dans le premier quart d’heure, avant de tenir leur avantage au score. Le Suisse marque ainsi son douzième but de la saison, et sa cinquième réalisation sur ses six derniers tirs tentés avec Monaco en Ligue 1. Le club de la Principauté inflige une première défaite en 2023 à des Clermontois qui avaient été convaincants contre Lyon (victoire 0-1), Rennes (victoire 2-1) et Lille (0-0). Monaco revient à deux unités de la troisième place.

But éclair et première pour Strasbourg à la Meinau

Pour la première fois depuis la 37e journée de la saison 2021-2022 de Ligue 1, le 14 mai 2022 contre Clermont (1-0), le RCSA s’est imposé à domicile. Les Alsaciens ont disposé de Montpellier, 2-0, grâce à un doublé du Sénégalais Habib Diallo, dont un but éclair, dès la treizième seconde de jeu, le deuxième but le plus rapide de la saison. Ils ont pourtant été réduits à 10 après l’expulsion de Jean-Eudes Aholou à la 33e minute de jeu pour une semelle dangereuse sur Khalil Fayad. Montpellier, privé de Teji Savanier malade, n’a pas profité de sa supériorité numérique, en ne cadrant aucun tir.

Pas de 14e défaite consécutive pour Angers

Après avoir concédé treize défaites consécutives en championnat, un record en Ligue 1, Angers a stoppé l'hémorragie, avec un match nul à Lorient (0-0). Les Angevins ont tenu en échec les Merlus, forçant le gardien lorientais, Vito Mannone, à cinq arrêts. Ils restent derniers du championnat, avec seulement 9 points au compteur.