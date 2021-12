Ligue 1 : mené de deux buts à la mi-temps, Nantes renverse Lens et s'impose à la Beaujoire

Lens peut encore s'en vouloir. Pour la quatrième fois consécutive, les Sang et Or ont laissé filer les trois points dans un match qu'ils menaient au score. Après Angers (2-2), Clermont (2-2) et le PSG (1-1) la semaine dernière, Lens a été repris, puis battu par Nantes ce vendredi 10 décembre au stade de la Beaujoire (3-2). L'enceinte nantaise et ses supporters ont explosé de joie sur le but splendide de Moses Simon, dans les dernières secondes du match (90e).

Rien ne laissait pourtant présager une telle issue. "On est passé complètement à côté de notre première mi-temps, ils nous ont mis en difficulté", indiquait Ludovic Blas à l’issue de la rencontre. Dépassés par le très bon début de match des Lensois, le FC Nantes s’est vite retrouvé mené de deux buts après le premier de David Pereira Da Costa (7e) et le second inscrit quelques minutes plus tard par Arnaud Kalimuendo (15e).

Le show Kolo Muani

Après quatre matchs sans victoire, le RC Lens (5e du classement) se voyait enfin repartir de l’avant. Les Sang et Or semblaient retenir le bon de la prestation convaincante face au PSG de samedi dernier et laisser de côté les errements qui avaient permis aux Parisiens de revenir dans les derniers instants du match. Rien ne semblait pouvoir faire trembler des Sang et Or en maîtrise. Mais en face, les Nantais (13e) ne sont pas restés amorphes.

"On s’est parlé dans les vestiaires pour faire ce qu’on a fait en deuxième mi-temps. Le fait de marquer assez tôt nous a permis de bien continuer", indiquait Blas après le match. Avant que Simon n’enfile la cape de libérateur en toute fin de match, Randal Kolo Muani a joué les sauveurs grâce à un doublé en dix minutes qui a permis à Nantes de recoller au score (49e, 58e), quinze minutes à peine après le retour des vestiaires.

Le double coaching gagnant de Kombouaré

Il aura finalement fallu le double choix gagnant d’Antoine Kombouaré pour renverser la situation dans les derniers instants de la rencontre. L’entraîneur nantais avait choisi de faire débuter sur le banc, pour la première fois de la saison, son milieu nigérian Moses Simon. Très performant en début de championnat, l’ailier était en perte de vitesse ces dernières semaines.

Le déclic voulu par Kombouaré a fonctionné à la perfection quand Simon est entré en jeu avant de délivrer la Beaujoire d’une frappe splendide, à quelques secondes du temps additionnel. Avec ce succès arraché dans les dernières secondes du match, le FC Nantes grimpe provisoirement à la 10e place. Le RC Lens, qui reste désormais sur cinq matchs sans victoire, est toujours 5e mais pourrait dégringoler au classement à l'issue du week-end.