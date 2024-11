Ligue 1 : Luis Enrique "condamne" les chants homophobes mais regrette que les sanctions ne visent "que le PSG"

A la veille de la réception de Lens, l'entraîneur du PSG Luis Enrique a condamné "complètement les actes homophobes de tout type" tout en déplorant, vendredi 1er novembre, qu'il "n'y ait que des sanctions contre le PSG". Le club de la capitale a été sanctionné après les chants homophobes entonnés pendant une dizaine de minutes par des supporters du Collectif Ultras Paris à l'encontre des Marseillais lors de la réception de Strasbourg le 19 octobre, à huit jours du Classique remporté (3-0) par le PSG au Vélodrome.

Mais la fermeture partielle pour un match de la tribune Auteuil, qui sera donc en partie vide pour la venue de Toulouse le 22 novembre, ordonnée mercredi par la commission de discipline de la Ligue est plus légère que l'année dernière. "Au nom du club et en termes personnels, je condamne complètement tout type de violence physique ou verbale, les actes homophobes de tout type", a déclaré Luis Enrique. "Mais ce que je vois, c'est qu'il n'y a que des sanctions contre le PSG. La tribune est fermée tous les quatre matins, alors que dans d'autres clubs, on entend tout type de choses et je ne vois pas de sanctions", a ajouté l'entraîneur du PSG.

L'année dernière à la même époque, la commission de discipline de la Ligue avait décidé de prendre une décision plus sévère pour sanctionner des faits identiques en ordonnant la fermeture totale de la tribune pour un match ferme assorti d'un match avec sursis. Le Comité national de l'éthique a saisi la LFP pour des chants homophobes lors des rencontres du week-end dernier Marseille-PSG et Angers-ASSE, qui seront examinées par la commission de discipline avec décision le 6 novembre.