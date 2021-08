Ligue 1 : l’OM domine Saint-Étienne grâce à une attaque de feu

Porté par un Vélodrome bouillant et une attaque de feu, l’Olympique de Marseille a battu Saint-Etienne samedi 28 août (3-1). Globalement dominateurs, les Marseillais ont été tranchants en contre-attaque, ne laissant aucune chance à une défense stéphanoise dépassée par la vitesse des attaquants. Les recrues ont brillé, auteurs des trois buts de l’OM, dans un système où chacun trouve de plus en plus sa place. Une nouvelle partition prometteuse de la part des hommes de Jorge Sampaoli.

L’OM se relance après un nul frustrant contre Bordeaux et une rencontre face à Nice interrompue après l’envahissement des supporters niçois sur la pelouse. Après quatre rencontres, Saint-Etienne n'a toujours pas gagné avec trois nuls et une défaite.

Le Vélodrome s'est fait entendre

Après les incidents avec les supporters niçois de dimanche dernier, le Vélodrome avait à cœur de se faire entendre et de soutenir ses joueurs pour leur retour dans la cité phocéenne. On peut dire que ce fut réussi. Dans une ambiance sonore exceptionnelle, l'enceinte marseillaise n’a pas arrêté de rugir, enchaînant chant sur chant pendant la majorité de la rencontre. On aurait même cru que le brouillard s’était abattu sur la pelouse en début de rencontre tant les fumigènes étaient de sortie. Une ambiance qui rappelle qu’un stade plein et passionné, mais qui garde ses limites, est la plus belle chose au monde.

Le Vélodrome était bouillant samedi soir dans la rencontre de Ligue 1 entre Marseille et Saint-Etienne (3-1). (NICOLAS TUCAT / AFP)

Les recrues marseillaises se distinguent

Guendouzi, Gerson, Ünder, les recrues ont brillé dans leur nouveau stade. Dans une formation où chacun prend de plus en plus ses automatismes, les recrues marseillaises ont porté l’équipe. Si Guendouzi a profité d’une superbe inspiration de Dimitri Payet, auteur d’une passe de l’extérieur du droit qui a ouvert la voie vers le but (23e), Gerson s’est lui retrouvé à la conclusion d’une contre-attaque parfaitement menée (51e). Tout comme Guendouzi, le Brésilien a inscrit son premier but avec ses nouvelles couleurs.

Le clou du spectacle est venu de Cengiz Ünder. Déjà auteur du décalage qui a amené le deuxième but, le Turc a fait parler son talent à la finition sur le troisième. Après avoir hérité le ballon sur un loupé de Yvann Maçon et Saïdou Sow, l’ancien joueur de l’AS Rome a hérité du ballon sur le flanc droit avant d'enrouler du pied gauche avec succès à l’entrée de la surface (68e). Etienne Green était une nouvelle fois battu. À 3-1 à la 68e, l’OM avait fait définitivement le break.

À noter la superbe performance défensive de William Saliba, une autre recrue, qui a totalement éteint l’attaque stéphanoise en seconde période.

Première défaite de la saison pour les Verts

Saint-Etienne n'a pas démérité, loin de là, mais trop passifs en défense, ils ont souffert face à l'efficacité et la créativité marseillaises. Après trois nuls, les Verts subissent leur première défaite de la saison et sont toujours à la recherche de leur première victoire en championnat.