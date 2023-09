Ligue 1 : Lille et Nice respirent, Toulouse toujours maudit, Le Havre pour l'histoire... Ce qu'il faut retenir des matchs de dimanche

Niçois et Lillois se sont relancés, dimanche, vers le haut du classement, alors que Toulouse n'a plus gagné à domicile en Ligue 1 depuis 7 mois.

En attendant le choc de la soirée entre Lyon et le Paris Saint-Germain, la Ligue des talents a été fidèle à sa devise, dimanche 3 septembre. Entre les bijoux inscrits par les Messins et les Rémois à Saint-Symphorien (2-2), le spectacle haletant entre Toulouse et Clermont (2-2), et la déferlante havraise face à Lorient (3-0), il y a eu du spectacle. A noter aussi les succès salvateurs de Lille (face à Montpellier, 1-0) et Nice (2-0 contre Strasbourg), qui permettent à ces deux candidats à l'Europe d'attraper le bon wagon, juste avant la première trêve internationale.

La série : Toulouse maudit sur sa pelouse

Cela fait maintenant sept mois que le public toulousain attend de voir son équipe remporter un match sous ses yeux, sur sa pelouse du Stadium. Si le TéFéCé a remporté brillamment une Coupe de France, le peuple violet doit trouver le temps long. Dimanche, les Toulousains ont cru que le vent allait enfin tourner, alors qu'ils menaient 2-1 face à Clermont à l'issue du temps réglementaire.

Zakaria Aboukhlal (8e) et Frank Magri (14e) avait en effet idéalement lancé l'après-midi dans la ville rose, avant que Grejohn Kyei ne réduise la marque sur penalty (34e). Clermont, qui restait sur trois défaites de rang au coup d'envoi, y a cru, a poussé et a été récompensé par Ogier, au bout d'un improbable cafouillage dans le temps additionnel (90e+6).

La stat' : Le Havre, 14 ans après

La puissance du port du Havre est de retour. Promus en Ligue 1, les Normands ont dû patienter trois journées pour décrocher le premier succès de la saison, le premier depuis 14 ans en Ligue 1. Il est vrai que le HAC n'avait plus joué dans l'élite depuis... 14 ans. Après un premier acte serré, la vague havraise a déferlé sur des Merlus noyés. La recrue star arrivée de Russie, Daler Kuzyaev, a ouvert le score (53e), avant qu'Alioui ne fasse le break (70e) et que, dans le temps additionnel, Nolan Mbemba pose la cerise sur le gâteau.

Avec ce large succès 3-0, Le Havre a signé sa victoire la plus large en Ligue 1 depuis le 10 novembre 1999 (3-0 face à Bordeaux).

Lille se relance, Nice passe la première

Corrigés la semaine passée par Lorient, les Dogues ont retrouvé du mordant avec la réception de Montpellier. Si les Héraultais ont frôlé l'égalisation à plusieurs reprises, les Lillois ont tenu bon, grâce à l'unique but de la rencontre signé Yusuf Yazici, sur coup franc (2e). Une deuxième victoire cette saison qui offre une belle affaire au classement, en ce week-end de braderie dans la capitale des Flandres. Les Dogues reviennent en effet à trois points des leaders monégasques.

Après trois nuls, l'OGC Nice, autre candidat à l'Europe, s'est offert son premier succès de la saison, face à Strasbourg (2-0) et son ancien entraîneur Patrick Vieira. Youcef Attal a sorti sa baguette magique pour débloquer la rencontre juste avant la pause, Terem Moffi doublant la mise (74e).