Ligue 1 : Ligue des champions, places européennes, lutte pour le maintien... Les enjeux des trois dernières journées du championnat

Le Paris Saint-Germain sacré une nouvelle fois, dimanche 28 avril, après la défaite de Monaco face à Lyon, tout n'est pas pour autant joué dans le championnat de France de football. À trois journées de la fin de la saison 2023-2024 de Ligue 1, la lutte continue pour les places dans les différentes compétitions européennes et en bas du classement dans la zone de relégation. C'est bien simple, hormis le PSG, les 17 autres équipes ont quelque chose à jouer dans cette fin de saison. Franceinfo: sport vous fait un tour d'horizon des différents enjeux.

Ligue des champions : quatre prétendants pour deux places

Après le sacre du PSG, deux des trois places qualificatives directes pour les phases de groupes de Ligue des champions restent à prendre. Et pas moins de quatre clubs les convoitent : Monaco, Brest, Lille et Nice, les actuels 2e à 5e de Ligue 1. Avec sept points d'écart entre Monaco et Nice, mais surtout seulement trois entre Monaco et Lille, le suspense risque de durer. Et la rencontre Lille-Nice, en clôture du championnat, pourrait être décisive.

Après leur défaite contre Lyon, dimanche, qui suivait huit matchs sans défaite, les Monégasques sont assurés, comme les Brestois, de jouer une coupe d'Europe. Mais laquelle ? Le calendrier de Monaco l'épargne un peu, avec des confrontations face à Clermont (18e), Montpellier (12e) et Nantes (14e). Les Brestois aussi bénéficient d'une programmation avantageuse. Les Niçois devront, eux, répéter leur exploit de septembre face au PSG, le 15 mai, pour rester dans la course à la Ligue des champions.

Course ouverte pour les places européennes

Au-delà des trois premières places de Ligue 1 qui offrent une qualification directe en phases de groupes de Ligue des champions, la 4e place est synonyme de tours préliminaires de cette même compétition. La 5e place ouvre les portes de la Ligue Europa, quand la 6e délivre un ticket en Ligue Europa Conférence. Au total, dix clubs sont en course pour décrocher l'une des cinq places européennes encore en jeu : de Monaco, deuxième, à Reims, onzième.

Toulouse et Reims, respectivement 10e et 11e de Ligue 1 avec 40 points, ont encore une infime chance, mais ils n'auront presque pas le droit à l'erreur. Les Lyonnais (8e avec 44 points) sont encore en lice pour finir européens, ce qui semblait inimaginable début décembre quand Pierre Sage a repris l'équipe alors dernière du championnat. Avec une seule victoire en six matchs, les Lensois se trouvent eux sur une dynamique négative. Après leur défaite face à leur rival marseillais, les Sang et Or devront se sortir de matchs piégeux, face à Lorient qui joue son maintien, et des Rennais en quête d'une place européenne.

Relégation : sept clubs encore en danger

Actuellement dernier de Ligue 1, avec seulement cinq victoires au compteur et 25 points, Clermont peut encore mathématiquement conserver sa place dans l'élite. Mais la partie s'annonce rude avec un déplacement à Monaco (actuel dauphin du PSG) et la réception du voisin lyonnais, avant un ultime duel face à un concurrent direct dans la course au maintien : Lorient (17e, 26 points). Le calendrier sera aussi épineux pour les Merlus avec des déplacements à Bollaert et au Vélodrome.

Au total, sept formations se trouvent encore en danger. Actuellement 12e, Montpellier (37 points) n'a encore qu'un pied en Ligue 1 la saison prochaine. En s'imposant à Toulouse vendredi, les Héraultais valideraient leur ticket définitivement. Pour rappel, les 17 et 18e seront automatiquement relégués en Ligue 2, quand le 16e gardera une chance de se maintenir en affrontant, dans un barrage, le vainqueur des play-offs de Ligue 2.