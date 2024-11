Ligue 1 : les supporters nantais interdits de déplacement pour PSG-Nantes samedi

Les supporters nantais sont interdits de déplacement, samedi 30 novembre à Paris, pour le match entre le PSG et le FC Nantes dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1 de football au Parc des Princes à 21h, annonce le club nantais vendredi sur son site internet. Le FC Nantes indique que le "ministère de l'Intérieur et la préfecture des Hauts-de-Seine ont pris des arrêtés pour interdire le déplacement des supporters nantais à Paris".

Le club s'attendait à cette décision dès le début de semaine, il avait prévenu ses supporters sur son site internet, indique France Bleu Loire Océan. Des débordements ont eu lieu lors du match Nantes-Le Havre dimanche dernier, perdu deux à zéro par les Canaris, au cours duquel des supporters nantais, mécontents de la performance de leur équipe, avaient tenté d'envahir la pelouse. Nantes n'a pas gagné depuis la fin du mois d'août et se retrouve à la place de barragiste avant d'affronter le Paris Saint-Germain.

Des risques "de troubles graves à l'ordre public"

Les deux arrêtés viennent confirmer cette décision. Le ministère de l'Intérieur rappelle dans son arrêté les incidents qui ont par le passé émaillé le déplacement des supporters nantais "susceptibles d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public, des rixes entre supporters et des violences contre les forces de l'ordre ou des jets de projectiles ou fumigènes" de la part des supporters nantais.

Cette décision est d'autant plus justifiée explique le ministère de l'Intérieur "que les supporters du PSG et du FC Nantes entretiennent des relations empreintes d'animosité, cet antagonisme se traduisant, lors de chaque rencontre, par des affrontements graves nécessitant l'intervention des forces de l'ordre".

Par ailleurs, la préfecture des Hauts-de-Seine estime que "toute rencontre fortuite ou provoquée entre des éléments à risques du PSG et du FC Nantes serait de nature à causer de graves troubles à l'ordre public, qu'à l'occasion de ce match, il existe un risque important que les supporters du FC de Nantes fassent un usage massif d'engins pyrotechniques, déploient des banderoles hostiles à la direction du club nantais et multiplient les invectives" et "que de telles manœuvres seraient de nature à causer des tensions avec les stadiers et les supporters parisiens présents dans les tribunes attenantes".