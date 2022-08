Ligue 1 : Lens maîtrise Rennes et prend provisoirement la tête du championnat

Les Artésiens ont construit leur succès dans le second acte, grâce à des buts de Fofana et Openda, samedi soir (2-1).

Lens poursuit son mois d'août idyllique. Face à Rennes, les Sang et Or ont décroché une victoire à l'usure (2-1), samedi 27 août. Ce succès, acquis au prix d'une deuxième période très aboutie, leur permet de rester invaincus après quatre journées. Seko Fofana (66e) et Loïs Openda (71e) ont concrétisé cette domination. La réduction du score de Gaëtan Laborde (90e+1) n'y a rien changé. Mieux, les Lensois sont provisoirement premiers de Ligue 1, en attendant les matchs de Paris (contre Monaco) et Marseille (à Nice) dimanche.