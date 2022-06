Ligue 1 : le Suisse Lucien Favre prend la place de Christophe Galtier à Nice

Si on ne sait pas encore officiellement où ira Christophe Galtier, on connaît déjà le nom de son successeur. Le Suisse Lucien Favre a été nommé lundi 27 juin entraîneur de l'OGC Nice, poste qu'il avait déjà occupé entre 2016 et 2018. Lucien Favre s'est rendu lundi matin au centre d'entraînement, quelques heures avant l'annonce de son arrivée.

"Christophe Galtier ne dirige plus l'équipe première de l'OGC Nice. Ce lundi, la reprise des Aiglons a été animée par Lucien Favre, dont le club est fier d'annoncer le retour", écrit l'OGCN dans un communiqué. Favre, qui est âgé de 64 ans, était sans club après avoir été écarté par le Borussia Dortmund en décembre 2020.

Un CV bien garni

Après deux saisons et demi au Borussia Dortmund, où il a remporté une Supercoupe d’Allemagne en 2019 et terminé deuxième de la Bundesliga, Lucien Favre fait son retour à l’OGC Nice. Avec le club de la Cote d'Azur, il avait terminé à la troisième place de Ligue 1 dès sa première année aux commandes en 2016-2017. Le meilleur résultat des Aiglons depuis la place de vice-champion de France en 1976. Après la huitième position la saison suivante, le coach avait quitté le banc niçois, remplacé par Patrick Vieira.

Dans sa carrière, l'Helvète s'est notamment distingué en remportant le championnat de Suisse (avec le FC Zurich en 2006 et en 2007), la Coupe de Suisse (avec le Servette en 2001 et le FC Zurich en 2005), et enfin, plus récemment, la Supercoupe d’Allemagne (2019). Il compte également sur son CV plusieurs distinctions : meilleur entraîneur de Suisse en 2006 et 2007 et d’Allemagne en 2009, 2012 et 2015.

Son désormais prédécesseur, Christophe Galtier, est actuellement en discussions avec le PSG.