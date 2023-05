Ligue 1 : le PSG quasiment titré, encore du suspense pour l'Europe, Nantes proche du précipice... Les enjeux de la 37e journée

Le Paris Saint-Germain n'a besoin que d'un nul à Strasbourg pour officialiser son onzième titre de champion de France, samedi soir.

Le verdict final est proche. De nombreux enjeux pourraient être définitivement scellés au cours de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1, samedi 27 mai. Au terme de ces dix rencontres, toutes programmées à 21 heures, l'identité du futur champion, des qualifiés en Coupe d'Europe et de la dernière équipe reléguée en Ligue 2 pourrait en effet être officialisées.

La course au titre : Paris y est presque

Même sur courant alternatif, le PSG (84 points) est à un cheveu de remporter son onzième titre de champion de France, un record. Si mathématiquement, Lens (78 points) conserve un espoir, l'issue finale ne fait aucun doute : Paris compte six unités d'avance et une différence de buts nettement supérieure (+50 contre +34). La seule interrogation concerne la date d'officialisation du sacre. Le PSG pliera-t-il l'affaire à Strasbourg samedi, ou prolongera-t-il le semblant de suspense jusqu'à la dernière journée, pour laquelle il recevra Clermont ?

Quoi qu'il en soit, les Parisiens sont les seuls maîtres de leur destin, puisqu'un nul en Alsace leur suffit. Une défaite pourrait même s'avérer sans conséquence et leur assurer le titre, si Lens ne l'emporte pas face à Ajaccio.

La lutte pour l'Europe : Monaco peut-il tout perdre ?

Une victoire lensoise validerait définitivement la deuxième place des Sang et Or. Ce cas de figure, plutôt probable (Lens a gagné 16 fois sur 18 à Bollaert, Ajaccio est déjà relégué), contraindrait donc Marseille - 73 points, soit 5 de moins que les Artésiens - à disputer deux tours de barrage pour accéder aux poules de Ligue des champions. L'OM, qui accueille Brest, ne peut plus être rejoint par le quatrième, Monaco (65 points).

L'ASM, en chute libre avec un seul succès en cinq matchs, pourrait même tout perdre. Il se rend en effet à Rennes, sixième (62 points) mais à la différence de buts dopée par ses deux dernières victoires fleuve et largement supérieure à celle des Monégasques (+27 contre +15). Une défaite à Rennes combinée à un succès de Lille (cinquième, 63 unités) contre Nantes reléguerait ainsi Monaco à la sixième place, non-européenne.

Puisque les fondations du Rocher sont instables, Lille et Rennes regardent vers le haut et visent les quatrième et cinquième places, respectivement qualificatives pour la Ligue Europa et la Ligue Europa conférence. Comptablement, Lyon (7e, 59 points, +17) reste en course mais a besoin d'un grand concours de circonstances. Il doit d'abord assurer contre Reims à domicile.

La bataille pour le maintien : Nantes-Auxerre, duel à distance

Officiellement, ils sont trois encore susceptibles d'accompagner Angers, Ajaccio et Troyes dans l'ascenseur. Mais dans les faits, Strasbourg (15e, 39 points, -7) est quasiment assuré de rester dans l'élite, même si sa réception du PSG n'est pas un cadeau. Le dernier strapontin pour la Ligue 2 se jouera ainsi entre Nantes (17e, 33 points, -18) et Auxerre (16e, 34 unités, -26). Les Canaris pourraient entériner leur relégation dès samedi, s'ils perdent à Lille et si l'AJA l'emporte à Toulouse.

Ce scénario ne relève pas de la science fiction, puisque le Losc n'a plus perdu chez lui depuis le mois d'août et vise une place européenne, alors que le Téfécé est sur six matchs au Stadium sans victoire et n'a plus marqué depuis la finale de Coupe de France. Nantes possède toutefois une meilleure différence de buts et un calendrier plus clément : il recevra Angers (20e) lors de la dernière journée, alors qu'Auxerre accueillera Lens (2e). Encore faudra-t-il rester en vie d'ici là.

Le meilleur buteur : Mbappé pour un record ?

Comme s'il n'en avait pas déjà assez, Kylian Mbappé est proche d'égaler un nouveau record. Le Parisien pourrait terminer une saison en tête du classement des buteurs de Ligue 1 pour la cinquième fois de sa carrière, une performance seulement accomplie par les légendes Delio Onnis, Carlos Bianchi et Jean-Pierre Papin. Avec 28 buts, Mbappé possède deux longueurs d'avance sur le Lyonnais Alexandre Lacazette (26 réalisations). Buteur lors de ses six derniers matchs de L1, il peut aussi battre son record personnel sur une saison (33 en 2018-19).