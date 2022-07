Ligue 1 : le PSG officialise l'arrivée du Rémois Hugo Ekitike pour un prêt d'un an avec option d'achat

Ce n'était plus qu'une question de temps, c'est désormais officiel. Après le transfert définitif de Nuno Mendes et l'arrivée de Vitinha, le Paris Saint-Germain tient sa troisième recrue estivale en la personne d'Hugo Ekitike. L'attaquant français arrive dans la capitale dans le cadre d'un prêt d'un an avec option d'achat, seule véritable surprise de l'annonce de samedi 16 juillet. A 20 ans, l'international U20 arrive pour compléter la rotation offensive du club champion de France, quelques mois seulement après avoir explosé en Ligue 1 avec son club formateur, le Stade de Reims.

Après le transfert définitif de Nuno Mendes en défense, et l'arrivée d'un autre Portugais, Vitinha (ex FC Porto) dans l'entrejeu, le PSG muscle cette fois sa ligne offensive. Et poursuit sa cure de jeunesse. Avec l'avant-centre qui vient de souffler sa 20e bougie, Paris mise sur l'avenir autant que le présent. Ekitike devrait tenir un rôle de doublure à la pointe de l'attaque, alors que l'Argentin Mauro Icardi est sur le départ après un exercice 2021-2022 raté.

Le Rémois pur jus, né dans la cité champenoise, faisait l'objet d'une cour ardente depuis plusieurs mois en Europe. Proche un temps de rejoindre Newcastle et sa force de frappe financière, l'attaquant était devenu ces derniers jours la priorité des dirigeants parisiens, éclipsant notamment la piste menant à l'international italien Gianluca Scamacca.

Jeunesse et complémentarité

Attaquant de grande taille (1,89 m), Ekitiké s'est imposé ces derniers mois comme un des principaux espoirs français à son poste. Le néo-Parisien s'est révélé la saison dernière en inscrivant ses dix premiers buts (en 24 journées) chez les professionnels. Rapide, déjà très efficace devant le but, agile dans ses déplacements, il pourrait être un bon complément des stars du PSG, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. "Je suis un joueur qui aime beaucoup les beaux gestes, a expliqué le joueur au site officiel de sa nouvelle formation. Donc mon but, c'est de donner du plaisir aux gens qui viennent regarder les matchs. C'est ma manière de voir les choses. J’aime l’esthétisme dans le football, et je pense qu’à Paris, je suis au meilleur endroit pour jouer ainsi."

"C'est le choix du cœur, a-t-il poursuivi. Je suis Français aussi, c'est le club de la patrie, de mon pays. Et puis c’est un club où évoluent les plus grands joueurs, où il y a un staff de qualité et d’expérience, l’envie de remporter tous les titres dans toutes les compétitions. Il y a tout ici pour que je puisse progresser."

Si Ekitiké arrive dans un premier temps dans le cadre d'un prêt, nul doute que sa signature s'inscrit dans la durée. Elle permet aussi à son club formateur, Reims, d'assurer sa pérennité financière à moyen terme, comme l'expliquait son président Jean-Pierre Caillot vendredi au journal local L'Union. "On n’a pas tout à fait atteint la somme proposée par Newcastle (35 + 6 millions de bonus étaient évoqués, ndlr) mais Hugo Ékitiké a toujours été respectueux envers le club. On est content de lui permettre d’exaucer son rêve." Cet artifice comptable du prêt avec option d'achat, comme le PSG en a fait usage dernièrement pour Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Danilo Pereira ou Nuno Mendes, permet à la formation du nouveau coach Christophe Galtier de lisser ses dépenses pour se renforcer. Et viser une fois de plus les sommets dans l'Hexagone, comme en Ligue des champions.