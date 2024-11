Ligue 1 : le match Nantes-Le Havre interrompu une trentaine de minutes pour une tentative d'envahissement de terrain avant de reprendre

Fin de match très houleuse à la Beaujoire. Alors que le FC Nantes était mené sur sa pelouse 2-0 par le Havre, plusieurs spectateurs ont lancé des projectiles sur le terrain et cassé un premier périmètre de sécurité en pénétrant sur le terrain, provoquant l'intervention de CRS et d'agents de sécurité. Il ne restait alors que quelques minutes à jouer dans le temps additionnel de la deuxième période.

Après une période d'interruption d'une trentaine de minutes, le jeu a finalement repris, alors que les joueurs étaient retournés dans le tunnel. "On a réuni une cellule de crise et après avoir écouté l'ensemble des interlocuteurs, il a été décidé de reprendre la rencontre, passé un temps d'échauffement pour les joueurs et en s'assurant que les conditions de sécurité sont réunies", a annoncé le délégué de la rencontre devant les journalistes.

🚨 | Envahissement de terrain : la rencontre entre Nantes et Le Havre est interrompue ! 🛑⚠️ #FCNHAC pic.twitter.com/vA2WGRsvCA — DAZN France (@DAZN_FR) November 24, 2024





Dans un stade quasiment vidé, le FC Nantes n'a pas pu inverser la tendance mais s'évite une défaite sur tapis vert, alors que les Canaris pointent avec cette défaite à la 16e place du classement, trois points seulement devant la lanterne rouge, Montpellier. Les supporters de la tribune Loire avaient déjà fait interrompre brièvement la rencontre en première période en lançant balles de tennis et papier toilette vers les buts d'Alban Lafont, le gardien nantais.

"Ce n'était pas la fin attendue mais c'est arrivé. Il faut relever la tête et avancer. D'un côté, on comprend les supporters aussi car il n'y a pas les résultats qu'il faut. Nous les joueurs, on est aussi dans le dur, on va s'accrocher jusqu'à la fin. On essaye de tout donner tous les jours, mais aujourd'hui on n'a pas eu de chance car on a eu des occasions", a expliqué Ignatius Ganago au micro de DAZN.

Une interruption qui a fait suite à celles de Saint-Etienne et, surtout, de la rencontre de Ligue 2 opposant Bastia à Lorient.