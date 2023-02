Ligue 1 : la folie au Parc des Princes, Monaco invincible, Lorient repart... Ce qu'il faut retenir des matchs de dimanche

Kylian Mbappé et Lionel Messi ont fait vibrer le public du Parc des Princes tandis que l'AS Monaco a signé un quatrième succès de rang en Ligue 1, dimanche, face à Brest, et continue sa remontée au classement.

Après le spectaculaire PSG-Lille qui a ouvert l'après-midi, dimanche 19 février, les grosses écuries ont parfaitement répondu au leader parisien. Monaco s'est défait de Brest (2-1) alors que Rennes s'est relancé face à Clermont (2-0). A noter, aussi, la défaite de Troyes face à Montpellier, pendant que Lorient s'imposait (3-0) grâce à ses recrues face à Ajaccio.

Le chiffre du jour : 100

100 jours. Vainqueurs sur la pelouse de Brest (1-2) grâce à des réalisations de Golovine et Boadu, les coéquipiers de Wissam Ben Yedder n'ont plus perdu en Ligue 1 depuis près de trois mois et une défaite face à Marseille, le 11 novembre 2022, soit 100 jours. C'est d'ailleurs aux Phocéens que les Monégasques ont repris provisoirement la deuxième place ce dimanche avant la rencontre du soir entre l'OM et Toulouse. Loin de ses terres, le club de la Principauté montre aussi sa force avec un seul revers lors de ses 17 derniers déplacements en championnat (une défaite à Lille 4-3 le 23 octobre). En attendant de voir plus haut, le début d'année 2023 se conjugue au presque parfait (20 points pris sur 24) pour les Monégasques.

Le scénario : la folie au Parc des Princes

Paris n'a pas brillé mais a fait vibrer ses supporters. Les Parisiens se sont imposés (4-3) contre Lille, dimanche 19 février, dans un match à rebondissements. Menés au score à dix minutes du terme (2-3), ils s’en sont remis à un coup d'éclat de Lionel Messi sur coup franc dans le temps additionnel (90+5). Auparavant, Kylian Mbappé a inscrit un doublé et montré qu'il était décidément l'homme fort du club actuellement. Le Losc, à réaction mais brillant, peut s'en mordre les doigts.

Les recrues lorientaises brillent

Grippée depuis trois rencontres en championnat, la machine lorientaise s'est remise en marche. Le départ de Terem Moffi digéré, ce sont ses recrues hivernales qui ont pu enfin se mettre en valeur face à Ajaccio pour s'imposer sans trembler (3-0). Bénéficiant d'un penalty pour une faute de main corse, l'ancien Marseillais Bamba Dieng s'est chargé de le transformer (6e). Puis, l'ex-Lyonnais, Romain Faivre prêté jusqu'à la fin de saison, a profité d'un contre favorable pour inscrire sur le second but lorientais avant d'être impliqué sur le troisième.

Le joueur : Kalimuendo l'impact tant attendu

Arnaud Kalimuendo a-t-il enfin lancé sa saison face à Clermont ? L'ancien pensionnaire du PSG a signé un doublé, dimanche, son premier sous la tunique du Stade rennais depuis son arrivée l'été dernier. Handicapé par une déchirure musculaire durant près de deux mois peu de temps après ses débuts, l'ancien titi a pris son temps pour exister dans le collectif breton. Il semble cependant monter en puissance au fil des semaines malgré un manque de régularité dans ses performances. En l'absence de Martin Terrier, blessé jusqu'en fin de saison, l'attaquant français peut enfin décoller.