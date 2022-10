Ligue 1 : l'entraîneur du Stade de Reims, Oscar Garcia, mis à pied à son tour

Les dominos tombent les uns après les autres. Après Peter Bosz (Lyon), Michel Der Zakarian (Brest), Jean-Marc Furlan (Auxerre), Oscar Garcia devient le quatrième entraîneur de Ligue 1 à faire les frais des mauvais résultats de son équipe, le Stade de Reims, en moins d'une semaine. Dans un communiqué officiel, publié jeudi 13 octobre, la direction du club rémois précise que le technicien espagnol a "été mis à pied à titre conservatoire (...) au vu des des résultats, en deçà des objectifs escomptés et afin de protéger l'intérêt supérieur de l'institution".



Le SDR informe de la mise à pied à titre conservatoire de son entraineur Oscar Garcia — Stade de Reims (@StadeDeReims) October 13, 2022

Le communiqué précise que c'est son entraîneur adjoint, William Still, qui assurera l'intérim en attendant la nomination d'un nouveau technicien. Après dix journées de Ligue 1, le Stade de Reims pointe à la 15e place, avec huit points (1 victoire, 4 défaites et 5 nuls), soit deux de plus seulement que le dernier, Brest.

Arrivé en Champagne le 23 juin 2021 en remplacement de David Guion, le technien espagnol de 49 ans fait déjà ses valises seize mois après, en ayant mené Reims à la 12e place la saison dernière. C'est la deuxième expérience d'Oscar Garcia en France, lui qui avait passé cinq mois (et douze matchs) à Saint-Etienne en 2017 avant de démissionner.