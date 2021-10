Ligue 1 : l'attaquant de Clermont Mohamed Bayo jugé en juin pour son accident en voiture

Arrêté dimanche matin après un accident de la route et un délit de fuite, Mohamed Bayo sera jugé en juin.

L'attaquant international guinéen du Clermont Foot, Mohamed Bayo, comparaîtra devant le tribunal correctionnel en juin pour "conduite sous l'empire d'un état alcoolique" et "blessures involontaires", a indiqué le parquet lundi. Le joueur, placé en garde à vue dimanche après un accident de la circulation, a été remis en liberté lundi matin.

Buteur quelques heures plus tôt à Nantes

Il sera jugé le 28 juin pour "conduite sous l'empire d'un état alcoolique" en état de récidive et "blessures involontaires avec interruption temporaire de travail de moins de trois mois par violation d'une obligation de sécurité", a précisé le procureur de la République à Clermont-Ferrand, Éric Maillaud.

Meilleur buteur de son équipe en Ligue 1 avec six réalisations, Mohamed Bayo avait été interpellé peu après un accrochage entre sa voiture et un autre véhicule au niveau d'une intersection, à Chamalières, en banlieue de Clermont. Le joueur, qui était "alcoolisé", a "commis un délit de fuite" mais des témoins l'ayant reconnu, il avait été arrêté et placé en garde à vue rapidement après les faits, selon le parquet.

International guinéen depuis mars 2021, Mohamed Bayo a été formé à Clermont, où il est licencié depuis l'âge de 6 ans. Il a débuté en professionnel en novembre 2017 avec le club auvergnat, alors en Ligue 2, avant son accession à la Ligue 1 à l'issue de la saison dernière. Il avait participé samedi à la défaite de son équipe (2-1) à Nantes pour le compte de la 11e journée de L1, inscrivant le but des siens.