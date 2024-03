Ligue 1 : Kylian Mbappé sorti dès la mi-temps à Monaco, une "décision à 100%" de Luis Enrique

On a connu préparation plus sereine avant d'aborder un huitième de finale retour de Ligue des champions. Alors que le Paris Saint-Germain se déplace mardi 5 mars sur la pelouse de la Real Sociedad (victoire 2-0 au match aller), le club de la capitale n'a pu faire mieux qu'un match nul et vierge vendredi 1er mars en Ligue 1 à Monaco. Plus que le contenu de la rencontre, la sortie rapide de Kylian Mbappé a de nouveau focalisé l'attention. L'attaquant parisien n'a joué que la première période, avant d'être remplacé, faisant craindre une blessure, puis d'apparaître en tribunes du Stade Louis-II.

Le motif de ce changement n'avait finalement rien à voir avec le physique du capitaine de l'équipe de France. "C'est 100% la décision de l'entraîneur", a réagi le technicien du PSG, Luis Enrique en conférence de presse. Le coach espagnol a choisi de se passer de son meilleur buteur en cours de match pour la deuxième semaine de rang, après avoir sorti Mbappé à la 65e minute contre Rennes le 25 février. L'attaquant n'avait plus été remplacé lors de deux rencontres consécutives depuis octobre 2022, et il faut remonter six ans auparavant pour retrouver la trace de sa sortie à la mi-temps d'un match avec Paris (PSG-OM, 28 février 2018), alors touché à la cheville.

2 - Kylian Mbappé a été remplacé en cours de jeu lors de 2 rencontres consécutives avec le Paris SG toutes compétitions confondues, une 1re depuis octobre 2022 (2 également) et autant de fois que lors de ses 31 premiers matches tcc en 2023/24. Gestion. #ASMPSG pic.twitter.com/Mn78yFJTHV — OptaJean (@OptaJean) March 1, 2024

De quoi renforcer le doute et relancer les questions autour de la relation entre le Français et Luis Enrique depuis l'annonce du départ de Mbappé en fin de saison, confirmé le 15 février dernier par Franceinfo. "Je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là, pour moi il n'y a aucun problème, c'est la manière dont je veux gérer les choses", a balayé l'entraîneur. "Mon boulot, c'est de prendre des décisions tout le temps, a-t-il étayé à Prime Video. Ma philosophie, c'est de penser aux meilleures options pour mon équipe. Je vais faire ce que je considère être le mieux pour l'équipe. Je ne vais pas polémiquer, c'est ma décision."

Kylian Mbappé a profité de cette sortie prématurée pour aller saluer son ancien public de Monaco, signer quelques autographes, mais sans retrouver par la suite ses partenaires. Le Tricolore s'est ensuite installé dans les gradins du stade aux côtés de sa mère plutôt que ceux de ses coéquipiers sur le banc parisien, sans s'exprimer.

"Tôt ou tard, il faudra s'habituer à jouer sans Kylian Mbappé. Je prends cette décision pour le bien de l'équipe" Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain en conférence de presse

Visiblement agacé, l'entraîneur parisien a qualifié plusieurs questions sur le sujet en conférence de presse de "coup du chapeau". "Trois questions sur le même sujet, trois fois la même réponse. Allez une quatrième. Je n'ai jamais marqué de quadruplé dans ma carrière, ils me l'ont annulé, je m'en souviens c'était contre l'Athletic Bilbao", a-t-il préféré ironiser.

L'ancien sélectionneur de l'Espagne et entraîneur du Barça a par ailleurs considéré comme bien meilleure la deuxième période de son équipe, sans son attaquant vedette. "En première mi-temps, notre adversaire s'est créé davantage d'occasions de but, mais en deuxième mi-temps on a vraiment inversé la tendance, on a été plus fort, on aurait pu gagner, ou perdre, donc le résultat est assez juste."

"Oui, c'est une bonne répétition pour la Ligue des champions" a estimé Luis Enrique. Avec ou sans Kylian Mbappé au coup d'envoi chez la Real Sociedad ? L'attaquant a inscrit quatre buts en C1 cette saison, et avait ouvert le score contre l'équipe basque au match aller.