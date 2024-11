Ligue 1 : Jorge Sampaoli, l’onde de choc pour réveiller le Stade Rennais

"On manque totalement de confiance. On est une équipe un peu malade. On a besoin d’être secoués, de faire plus". Amine Gouiri, désabusé après la défaite de Rennes à domicile contre Toulouse, dimanche 10 novembre, ne va pas être déçu. Pour mettre fin à la spirale négative dans laquelle se trouve le Stade Rennais, ses dirigeants ont décidé de nommer le caractériel Jorge Sampaoli entraîneur, en remplacement du sage et modéré Julien Stéphan.

Présent au Roazhon Park dimanche, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille a pu mesurer le travail qui l’attendait. Après une défaite 4-0 contre Auxerre, les Rouge et Noir n’ont cadré qu’un seul tir contre Toulouse et ont concédé leur sixième défaite en onze matchs en Ligue 1. Apathiques dans le jeu, les Rennais ont tout d’une équipe du ventre mou du championnat, alors qu’ils visent les places européennes.

Peut-être l’équipe bretonne a-t-elle été déstabilisée par le départ de cadres durant l’été, comme Martin Terrier, Enzo Le Fée, Benjamin Bourigeaud ou Désiré Doué, remplacés par des jeunes joueurs moins expérimentés ? Elle pourrait l’être à nouveau cet hiver si Jorge Sampaoli, comme à son habitude, demande à ses dirigeants de nombreux renforts. Le cas de Steve Mandanda sera à surveiller de près puisque l’Argentin l’avait déjà relégué sur le banc durant son passage à Marseille.

"Son énergie mobilisatrice", un euphémisme

Tempétueux, adepte d'un jeu spectaculaire mais très exigeant, influencé par Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli ne va pas hésiter à bousculer ses joueurs, mais il a été recruté pour redonner de l’âme à cette équipe. "Nous avons besoin de son énergie mobilisatrice pour que le club reparte de l’avant et affronte la compétition avec détermination", explique d’ailleurs Arnaud Pouille, président exécutif du Stade Rennais. Ancien coach de l'OM, du FC Séville et des sélections chilienne et argentine, le nouvel entraîneur de Rennes est capable de changer plusieurs fois de système en cours de match, ce qui peut perdre ses joueurs. Mais il demande surtout à ses hommes un gros travail athlétique, pour un pressing intense à la perte de balle.

Problème pour le technicien argentin : beaucoup de ses cadres seront absents durant la trêve internationale, et ils n’auront que peu de temps à leur retour pour se mettre dans le bain avant le déplacement périlleux à Lille, le 24 novembre. Mal embarqués dans leur objectif d’être européens en fin de saison, ils peuvent toutefois s’appuyer sur l’exemple lyonnais de la saison dernière, dont les résultats étaient encore plus catastrophiques avant une remontée en boulet de canon.