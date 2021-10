Ligue 1 : Jimmy Briand sauve Bordeaux, Strasbourg cartonne, Adil Rami buteur... Ce qu’il faut retenir du multiplex de la 12e journée

Nouvel après-midi renversant sur les pelouses de Ligue 1, dimanche 31 octobre. Alors que Bordeaux s'est imposé miraculeusement face à Reims, Strasbourg s'est offert le carton de la journée face à Lorient tandis qu'Adil Rami marquait son premier but de la saison. Morceaux choisis.

Bordeaux retrouve de son Briand face à Reims

En regardant le tableau d'affichage à la 72e minute de jeu, peu d'observateurs auraient donné cher de la peau de Bordeaux et de son coach, Vladimir Petković, menés alors deux buts à zéro. Mais lorsque le coup de sifflet final a retenti ce sont bien les coéquipiers de Yacine Adli qui ont arraché la victoire à domicile face aux Champenois.

17 - Jimmy Briand (Bordeaux) a marqué lors d'une 17e saison de Ligue 1 différente, étant le 1er joueur à réaliser pareille performance dans l'élite depuis Bernard Zénier en 1990/91. Vétéran. @girondins #FCGBSDR pic.twitter.com/pclKslyTm5 — OptaJean (@OptaJean) October 31, 2021

Un but de l'ancien Parisien, et, surtout, un doublé d'un survivant, Jimmy Briand ont ranimé les Girondins. "C'est la rage qui nous a poussés. Merci à Jimmy qui a montré qu'il avait une paire de baloches énorme", lâchera Adli peu après au micro d'Amazon Prime. Les trois points sont là, pour la poésie, on repassera.

Le carton du jour : Strasbourg s'offre Lorient

L'Alsace est une terre à risques pour les visiteurs. Comme face à Saint-Etienne le 17 octobre dernier (victoire 5-1), les Strasbourgeois ont déroulé au stade de la Meinau face au FC Lorient (4-0) dimanche. Ludovic Ajorque a inscrit son 5e but de la saison, Habib Diallo a quant à lui réalisé un doublé. Les joueurs de Julien Stéphan grimpent à la septième place du classement, distançant leurs adversaires du jour, 13es. Les Merlus ont concédé leur 3e défaite de la saison en Alsace.

L'équipe de Strasbourg célèbre le but de Habib Diallo face au FC Lorient le 31 octobre 2021 au stade de la Meinau. (SEBASTIEN BOZON / AFP)

Montpellier se relance face à Nantes

Montpellier a dû attendre l'heure de jeu avant de débloquer la situation contre le FC Nantes grâce à un but de Florent Mollet (64e). En confiance, les Héraultais ont doublé la mise sur une frappe croisée du jeune attaquant Elye Wahi.

Les joueurs d'Olivier Dall'Oglio redressent la barre après leur défaite à Monaco (3-1) dimanche dernier. Les Nantais, en revanche, sont freinés dans leur élan alors qu'ils restaient sur deux victoires sur leur trois derniers matchs.

Rami buteur avec Troyes face à Rennes

Pour son retour en Ligue 1 cette saison avec l'ESTAC Troyes, Adil Rami a déjà trouvé le chemin des filets sous ses nouvelles couleurs. Son premier but dans le championnat depuis trois ans. Il portait alors le maillot de l'Olympique de Marseille. Un but rageur de la tête qui n'aura pas suffi aux Troyens pour gagner, contraints de concéder le match nul face au Stade Rennais (2-2).