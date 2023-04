Ligue 1 : Habib Diallo supersonique, le surplace nantais, les tribunes niçoises en grève... Ce qu'il faut retenir des matchs de dimanche

L'attaquant de Strasbourg Habib Diallo a libéré ses partenaires après seize secondes de jeu à Reims, dimanche, pour le troisième but le plus rapide de la saison, mais surtout un succès précieux (2-0).

Après la victoire poussive du Paris Saint-Germain à Angers (2-1) et celle bien plus aboutie du RC Lens contre Monaco (3-0), la 32e journée de Ligue 1 s'est poursuivie, dimanche 23 avril, avec quatre matchs au programme en début d'après-midi. À l'heure du déjeuner, Strasbourg n'a pas laissé place à la digestion sur la pelouse de Reims (2-0). Nantes, qui a été tenu en échec à domicile face à Troyes (2-2), a mal préparé sa finale de Coupe de France, au contraire de Toulouse, qui a fait un grand pas vers le maintien en l'emportant à Lorient (1-0). À l'image des tribunes de l'Allianz Riviera, Nice a affiché un visage bien triste contre Clermont en s'inclinant (1-2), tandis qu'Ajaccio et Brest se sont quittés sur un score de parité (0-0), qui n'arrange aucun des deux mal classés. Enfin, les Montpelliérains, pourtant réduits à 10 après l'exclusion de Téji Savannier, sont parvenus à se défaire du Stade rennais (1-0).

Le match à distance : Nantes à la peine, Toulouse à la fête

Avant de se retrouver le week-end prochain à l'occasion de la finale de Coupe de France (à suivre en direct sur France 3), Nantes et Toulouse faisaient face à Troyes et à Lorient. Alors qu'Antoine Kombouaré avait mis la priorité sur le maintien en conférence de presse d'avant-match, les Canaris ont semblé avoir le regard déjà tourné vers le Stade de France, au point même de concéder le nul (2-2) contre l'ESTAC grâce à un but au bout du temps additionnel. Les Bretons n'avancent pas au classement et perdent une place pour tomber au seizième rang, à égalité de points avec Brest, premier relégable.

A contrario de leur futur adversaire, les Toulousains voient la vie en rose. En s'imposant sur la pelouse de Lorient (1-0), les hommes de Philippe Montanier ont de nouveau fait un grand pas vers le maintien, avec un matelas de huit points sur la zone de relégation.

La perf' : Habib Diallo, le "Bip Bip" strasbourgeois

Il ne fallait pas arriver en retard au stade Auguste-Delaune. Le coup d'envoi sifflé, l'attaquant de Strasbourg, Habib Diallo, s'est directement rué à l'attaque et a été récompensé en ouvrant le score dès la 16e seconde de jeu. Ce but express est la troisième réalisation la plus rapide de la saison, derrière celle de Kylian Mbappé contre Lille (8 secondes) et celle de... Habib Diallo lui-même, buteur dès la 13e seconde face à Montpellier.

En toute fin de première période, le Camerounais a scellé la victoire du RCSA en s'offrant son 17e but de la saison. Il s'agit du meilleur total d'un joueur de Strasbourg en Ligue 1 depuis David Zitelli et ses 19 réalisations en 1996/97. Grâce à la performance XXL de Habib Diallo, la formation alsacienne s'est redonnée de l'air en sortant de la zone rouge.

L'image : la moitié de l'Allianz Riviera en grève

L'élimination en quart de finale de la Ligue Europa Conférence est visiblement restée en travers de la gorge de plusieurs supporters niçois. Alors qu'elles avaient fait le plein pour la première fois de l'histoire face à Bâle (34.250 spectateurs), les tribunes de l'Allianz Riviera étaient bien loin de cette affluence record pour la réception de Clermont.

Les supporters azuréens n'ont finalement rien raté, si ce n'est le troisième revers consécutif des hommes de Didier Digard, leur septième match de rang sans victoire (3 nuls, 4 défaites). Après cette nouvelle désillusion (1-2), l'OGC Nice se retrouve distancé à plus de dix points de Lille, dernier qualifié européen.