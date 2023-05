Ligue 1 : Lens retarde le sacre du PSG, Brest maintenu, Strasbourg pas encore... Ce qu'il faut retenir des matchs de dimanche

En s'imposant à Lorient (3-1), les Sang et Or empêchent les Parisiens de valider leur titre de champion de France dès ce dimanche, à Auxerre.

Après la victoire renversante de Lyon contre Monaco vendredi (3-1), et le succès capital de Lille face à l'Olympique de Marseille (2-1) samedi, le Stade rennais n'avait pas le droit à l'erreur à Ajaccio, dimanche 21 mai, pour rester dans la course à l'Europe. À l'heure du déjeuner, les hommes de Bruno Génésio n'ont fait qu'une bouchée du club corse (5-0). La 36e journée de Ligue 1 s'est poursuivie dans l'après-midi, avec quatre matchs au programme.

Le Stade brestois a validé son maintien grâce à sa victoire contre Clermont (2-1), tandis que Strasbourg s'en est rapproché en décrochant un nul à Troyes (1-1). Nice et Reims se sont eux aussi contentés d'un score de parité, respectivement confrontés à Toulouse (0-0) et Angers (2-2). Enfin, le RC Lens a rempli sa mission en allant chercher les trois points à Lorient en fin d'après-midi (3-1), avant que le PSG s'impose à Auxerre (2-1).

L'enseignement : Paris presque champion, Lens presque deuxième

Mis sous pression par la victoire de Lens à Lorient un peu plus tôt dans l'après-midi (3-1), avec des Sang et Or revenus provisoirement à 3 points de la première place, les Parisiens devaient éviter le faux pas dimanche soir contre Auxerre.

Sans briller et grâce à un doublé de Kylian Mbappé, les hommes de Christophe Galtier ont rempli leur mission et ont quasiment les dix doigts sur le trophée, puisqu'ils comptent 6 points d'avance et 16 réalisations d'avance à la différence de buts sur les Lensois à deux journées de la fin.

Mais si le titre n'est plus qu'un mirage pour les Artésiens, ils ont au moins réussi une bonne opération en prenant 5 points d'avance sur l'Olympique de Marseille.

Menés après six minutes de jeu, les Sang et Or, désorientés, ont retrouvé le chemin du but grâce à Florian Sotoca (buteur pour la première fois depuis octobre), tout heureux de voir sa frappe déviée tromper le portier suisse Yvon Mvogo. Par la suite, Adrien Thomasson et Seko Fofana ont alourdi le score, offrant une victoire capitale à Lens. De quoi conforter sa deuxième place, directement qualificative pour la Ligue des champions.

Le soulagement : mission accomplie pour Brest

Au terme de quarante premières minutes très moyennes, tout s'est décanté juste avant la pause pour le Stade brestois. Après l'ouverture du score du Clermontois Neto Borges (43e), les Bretons n'ont pas laissé de place au doute, Franck Honorat égalisant dès le coup d'envoi (45e). Galvanisée, la bande à Éric Roy a repris l'avantage dès son retour des vestiaires, grâce à la sixième réalisation de Steve Mounié en Ligue 1 cette saison (48e).

Avec 7 points d’avance sur la zone rouge à deux journées de la fin, le Stade brestois a assuré son maintien dans l'élite. Le FC Nantes, enfoncé par Montpellier samedi (0-3), reste premier relégable avec 33 points, juste derrière Auxerre (34 points), qui reçoit le Paris Saint-Germain, à 21 heures.

La révélation : la pépite Habib Diarra montre la voie à Strasbourg

Au Racing Club de Strasbourg, les Habib font la pluie et le beau temps. Quand ce n'est pas Diallo, auteur de 20 buts cette saison en Ligue 1 (5 lors des quatre dernières journées), c'est le milieu de terrain français, Habib Diarra, qui fait sensation auprès des supporters alsaciens. Pur produit de la formation strasbourgeoise, le joueur de 19 ans a inscrit un but sensationnel à Troyes, avant de voir son équipe reprise dans le dernier quart d'heure de jeu.

Parti de son propre camp balle au pied, Habib Diarra a profité du laxisme de l'arrière-garde troyenne pour percer la moitié du terrain, avant d'envoyer une frappe lumineuse à 30 m du but adverse. Installé à la droite de l'attaque strasbourgeoise, le milieu de formation est le deuxième joueur du RCSA le plus décisif en 2023 (3 buts, 2 passes décisives), derrière Habib Diallo (13 buts, 2 passes décisives).

Pour assurer définitivement son maintien, Strasbourg doit au moins décrocher un point lors des deux dernières journées contre le PSG ou à Lorient.

La confirmation : de nouveau décisif, Amine Gouiri maintient Rennes dans la course à l'Europe

S'il s'est encore montré "un peu cyclique, avec de très bonnes périodes et des moins bonnes", comme le soulignait Bruno Génésio en conférence de presse quelques semaines auparavant, Amine Gouiri vit la saison la plus prolifique de sa carrière (14 buts en L1). Auteur de son premier triplé en Ligue 1, dimanche à Ajaccio, l'attaquant formé à l'Olympique lyonnais a permis au Stade rennais de rester dans la lutte pour la cinquième place, synonyme de qualification en Ligue Europa conférence, actuellement occupée par le Losc.

Acheté à l'OGC Nice à la toute fin du mercato estival 2022, l'espoir français de 23 ans a débarqué en Bretagne avec la lourde tâche de faire oublier Gaëtan Laborde, qui a lui fait le chemin inverse vers le club azuréen. Malgré une saison sur courant-alternatif, Amine Gouiri a rempli son rôle en se montrant décisif, dans le jeu et à la finition.