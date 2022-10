Ligue 1 : Angers au plus bas, Lorient au ralenti, Toulouse frustré par Strasbourg... Ce qu’il faut retenir des matchs de dimanche

Après sa défaite contre Rennes, et avec les points obtenus par ses concurrents directs, dimanche, le SCO d'Angers est la nouvelle lanterne rouge du championnat.

Après les victoires de Paris à Ajaccio, Lyon à Montpellier, et Lens à Marseille, lors de trois premiers matchs de la douzième journée de Ligue 1, deux nouvelles équipes se sont imposées à l'extérieur, dimanche 23 octobre. Brest et Rennes rentrent en Bretagne avec trois points dans la poche, tandis que leur voisin lorientais n'a obtenu que le point du match nul à Troyes. Reims est la seule équipe à s'être imposée à domicile, contre Auxerre, avant les rencontres entre Nice et Nantes (17h), puis Lille et Monaco (20h45).

La bonne affaire : Rennes aperçoit le podium

Le Stade rennais reste au contact dans le wagon de tête du championnat, mais les Bretons ont dû attendre la fin du temps additionnel pour ramener trois points de leur court déplacement à Angers (1-2). Relancé sous ses nouvelles couleurs, Amine Gouiri a ouvert le score (43e), inscrivant un but pour le quatrième match consécutif. Mais les Angevins ont égalisé au retour des vestiaires par l’intermédiaire d’Amine Salama (53e). Après la pluie battante, les Rennais ont finalement été récompensés de leur domination par un penalty inscrit par Lovro Majer (93e). Les Angevins concèdent ainsi une quatrième défaite consécutive et récupèrent la place de lanterne rouge. La suite ne s’annonce pas simple pour le SCO, qui rencontrera Monaco, Lens et Lille avant la trêve.

Brest retrouve le goût du succès à Clermont

Les Brestois empochent de précieux points en Auvergne, et avec la manière (1-3). Malgré un très bon Mory Diaw dans les buts clermontois, les hommes de Pascal Gastien ont subi l’efficacité des contres bretons. Sur penalty, Romain Del Castillo a ouvert le score pour les Pirates (14e), avant que Franck Honorat (54e) et Jérémy Le Douaron (68e) ne creusent l’écart. Jim Allevinah a permis aux Auvergnats de revenir au score en toute fin de match (89e), mais ils voient leur bonne série de trois matchs sans défaite (deux victoires et un nul) prendre fin dimanche. Les Brestois, au contraire, attendaient ce succès depuis le 21 août, le deuxième de la saison.

Strasbourg sauve un point à Toulouse

Le TFC peut nourrir des regrets (2-2). Alors qu’ils menaient 2 à 0 à l’heure de jeu contre Strasbourg grâce à des buts d’Anthony Rouault (44e) et Brecht Dejaegere (55e), les Toulousains se sont fait rejoindre au score après la bonne entrée de Lebo Mothiba. Le Sud-africain a réduit l’écart (65e),avant de provoquer un penalty en mettant la pression sur Rasmus Nicolaisen, exclu pour un deuxième carton jaune. Un penalty dont s’est chargé Kévin Gameiro, transformé en deux temps après un arrêt de Maxime Dupé (73e).

La paire Balogun-Ito porte Reims contre Auxerre

Dans un duel important entre mal classés, qui ont dernièrement licencié leur entraîneur respectif, c’est Reims qui empoche les trois points contre Auxerre et se donne un peu d’air au classement (2-1). Les Rémois ont pu compter sur leur redoutable paire offensive formée par Folarin Balogun et Junya Ito, qui a désormais inscrit 11 des 14 buts champenois en Ligue 1 cette saison. Contre Auxerre, Balogun a ouvert le score (29e), puis Ito a donné la victoire à son équipe (86e), après l’égalisation de M’Baye Niang (33e) pour l’AJA. Les Bourguignons n’ont plus remporté un match en championnat depuis la 4e journée, contre Strasbourg (1-0).

Troyes freine Lorient

Lancés sur une série de six victoires, les Lorientais sont ralentis avec un deuxième match nul consécutif, à Troyes (2-2). Les Merlus se sont sabordés, offrant deux buts aux Troyens, avec l’ouverture du score contre-son-camp de Julien Laporte (33e), puis une passe en retrait mal assurée de Montassar Talbi vers son gardien, interceptée par Rony Lopes (60e). Mais même privés de leur buteur Terem Moffi, et alors que son remplaçant Ibrahima Koné est sorti sonné par un choc, les Lorientais sont parvenus à revenir au score par deux fois, grâce à Stéphane Diarra (49e) et Quentin Boisgard (80e). Les Bretons manquent l’occasion de reprendre la place de dauphin du PSG en tête de la Ligue 1.