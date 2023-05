Ligue 1 : Ajaccio et Troyes presque condamnés, Nantes mal placé dans une lutte à quatre pour éviter la dernière place.... Le point sur la course au maintien

A quatre journées du terme du championnat, Ajaccio et Troyes peuvent entériner leur descente en Ligue 2 dès ce week-end et rejoindre Angers, déjà relégué.

Angers officiellement relégué depuis le 30 avril, il reste désormais trois places en bas du classement en Ligue 1 synonymes de rétrogradation en Ligue 2 la saison prochaine. Dans une saison spéciale à quatre descentes, le sprint final pour le maintien s'annonce encore plus serré qu'à l'accoutumée. A quatre journées de la fin, huit équipes sont encore sous la menace d'un voyage direction la deuxième division pour la saison 2023-2024.

Mathématiquement, Montpellier (12e) et Toulouse (13e), qui comptent respectivement 43 et 42 points, en font partie, mais le moins bien classé des deux dispose de dix points d'avance sur la zone rouge (chaque équipe peut en récolter maximum douze sur les quatre dernières journées). Seul un concours de circonstances invraisemblable verrait Héraultais ou Toulousains descendre en Ligue 2. Les principaux concernés par cette lutte pour la survie dans l'élite se nomment Strasbourg, Brest, Auxerre, Nantes et surtout le duo Ajaccio-Troyes.

Ajaccio et Troyes tout proches de la Ligue 2

L'ACA (18e, 23 points) et l'Estac (19e, 22 points) sont quasiment condamnés. Les deux équipes se sont octroyé un léger sursis lors de la dernière journée, mais rejoindront ensemble l'échelon inférieur à l'issue de cette 34e journée en cas de défaite ou de nul (face au PSG pour Ajaccio, face à Rennes pour Troyes). Même une victoire pourrait ne pas suffire aux Troyens pour échapper à la relégation si Nantes prend au moins un point contre Toulouse.

Si Ajaccio venait à créer la surprise en s'imposant au Parc des Princes, les Corses pourront continuer leur lutte pour le maintien au moins une journée de plus. "On essayera de jouer jusqu'au bout pour gratter des points pour le fun. On peut peut-être se fixer comme challenge de terminer 17e. On savait que cette saison serait difficile, à nous de terminer du mieux possible", soufflait déjà le 16 avril dernier l'entraîneur ajaccien, Olivier Pantaloni, résigné après une défaite à Strasbourg (3-1).

Le classement de Ligue 1 avant la 34e journée de Ligue 1. (FRANCEINFO: SPORT)

Si l'officialisation de la descente d'Ajaccio et Troyes ne semble plus qu'une question de temps, la lutte est encore extrêmement serrée pour éviter la 17e place, qu'occupe actuellement Nantes (32 points). Trois autres équipes sont encore en ballotage avec les Canaris : Auxerre (16e, 34 points), Brest (15e, 35 points), et Strasbourg (14e, 35 points).

Calendrier favorable pour Nantes, moins pour Auxerre et Brest

A ce titre, l'affrontement entre Auxerre et Brest, dimanche, a une importance capitale pour les deux clubs. Le vainqueur s'offrirait un bol d'air, surtout si Nantes venait à s'incliner face à Toulouse. Mais les Canaris, malgré leur dynamique très négative et l'éviction de leur entraîneur Antoine Kombouaré, ont sans doute le calendrier le plus "abordable" d'ici la fin, puisqu'ils recevront Montpellier, qui ne peut regarder ni devant ni derrière lui, et Angers, déjà condamné. Seul le déplacement chez l'actuel 5e, Lille, en pleine course pour obtenir une place européenne, semble difficilement surmontable."On est nuls, mais la 16e place est à deux points, elle nous tend les bras. Il y a de l'espoir. Il faut qu'on se mette un gros coup de pied au cul", avait tonné Kombouaré avant son dernier match, dimanche, perdu 2-0 face à Strasbourg. Nantes n'a plus gagné en championnat depuis mi-février.

En revanche, Auxerre et Brest disposent d'un calendrier beaucoup plus ardu : les Bourguignons vont ensuite se frotter aux deux meilleures équipes du championnat (Paris et Lens), puis au vainqueur de la Coupe de France, Toulouse. Après ce week-end, les Bretons devront de leur côté affronter une équipe de Clermont très en forme, puis se déplacer à Marseille, actuel 3e de Ligue 1, avant de terminer leur saison face à Rennes, en quête d'un billet européen. Enfin, Strasbourg, le mieux classé actuellement, affrontera deux équipes qui ne jouent pas les premiers rôles, Troyes et Lorient, même si le club alsacien accueillera également le PSG lors de la 37e journée.