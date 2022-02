Lens-Lyon : du rythme mais pas de vainqueur sous la tempête Eunice

Les deux équipes se partagent les points et manquent une belle occasion dans la course à l'Europe.

Du vent, de la pluie, une tempête d'occasions, mais un match nul qui n'arrange personne. Alors que la tempête Eunice sévissait encore sur les Hauts-de-France, et dans une enceinte ouverte aux quatre vents, les spectateurs du stade Bollaert-Delelis ont assisté à des vagues offensives menées par les Lensois et les Lyonnais, qui finalement se quittent dos à dos (1-1). Dans une partie rythmée, Jonathan Clauss a ouvert le score avant que Tino Kadewere n’égalise. Les Lyonnais sont provisoirement cinquièmes au classement.

Au coude à coude pour accrocher une place européenne, Lensois et Lyonnais se sont livré une bataille équilibrée, dans laquelle chaque équipe a eu sa chance pour faire basculer le match en sa faveur. Ce sont les Sang et Or qui ont frappé les premiers, grâce à un but de Jonathan Clauss, qui a profité d’un télescopage entre Thiago Mendes et Anthony Lopes pour ouvrir le score peu avant le quart d’heure de jeu.

12 - Jonathan Clauss est impliqué dans 12 buts cette saison en Ligue 1 (3 buts, 9 assists), aucun défenseur du Top 5 européen ne fait mieux en 2021/22 (à égalité avec Trent Alexander-Arnold). Indispensable. #RCLOL pic.twitter.com/90KFaLSjQy — OptaJean (@OptaJean) February 19, 2022

Les Lyonnais sont ensuite repartis de l’avant et ont égalisé au meilleur moment, juste avant la mi-temps, par l’intermédiaire de Tino Kadewere. Le Zimbabwéen, titularisé en l’absence de Moussa Dembélé, suspendu, a inscrit son premier but de la saison.

Lens reste huitième

Dans une deuxième période plus brouillonne, les défenseurs de chaque équipe ont été mis à contribution, à l’image du Lensois Kevin Danso et du Lyonnais Castello Lukeba, tous les deux auteurs d’une prestation très solide. Malgré quelques frissons dans les dernières minutes, aucune des deux formations n’est parvenue à faire la différence pour l’emporter et se détacher au classement. Les Lyonnais prennent provisoirement la cinquième place avant les rencontres de Rennes et Monaco, tandis que les Lensois restent huitièmes.