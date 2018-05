Le tacleur Tony Chapron ne recevra pas le trophée du meilleur arbitre, malgré le vote de ses pairs

Tony Chapron avait écopé d'une suspension de six mois ferme pour avoir taclé un joueur mi-janvier lors de Nantes-PSG.

Merci, mais non merci. Les instances dirigeantes du football français (Ligue de football professionnel et Fédération française de football) et l'UNFP (Union nationale des footballeurs professionnels) ont décidé de ne pas accorder à Tony Chapron le trophée de meilleur arbitre de Ligue 1 en 2017-2018, rapporte L'Equipe vendredi 5 mai. L'arbitre, qui a été suspendu six mois pour avoir taclé un joueur mi-janvier lors de Nantes-PSG, avait pourtant reçu les votes de ses pairs du SAFE (syndicat des arbitres du football d'élite).

Dans un communiqué diffusé sur son site, les membres du SAFE reconnaissent que ce vote "exprime un mécontentement des arbitres vis-à-vis de la sanction disproportionnée" infligée à leur collègue, mais dénonce aussi un "mal-être global et un ras-le-bol généralisé que les instances doivent entendre".

"Ridicule"

Contactée par L'Equipe, l'UNFP, a déclaré ne pas vouloir répondre à une "provocation".

Tout le monde, que ce soit à la FFF, à la Ligue ou à la DTN, trouve ridicule de remettre un tel prix à Chapron.Philippe Piat, coprésident de l'UNFPà L'Equipe

"Nous avons proposé au SAFE, qui reconnaît que ce vote est politique et pas sportif, de remettre un prix à Chapron pour saluer sa carrière et d'attribuer le titre de meilleur arbitre de L1 à [Clément] Turpin [retenu par la Fifa pour la Coupe du monde]. Mais ce dernier n'a pas voulu. Et le SAFE n'a pas voulu renoncer de lui-même à ce choix de Chapron qui est une provocation", estime encore l'UNFP. Aucun arbitre de Ligue 1 ne sera donc récompensé le 13 mai.