Le PSG et Marseille assurent, le triomphe de Niewiadoma, Bagnaia inarrêtable... Le récap sport du week-end

Après deux semaines de Jeux olympiques, les sportifs ont repris le chemin de leurs clubs respectifs. Et les émotions n'ont pas manqué. Des larmes de bonheur de Katarzyna Niewiadoma sur le Tour de France au soulagement de Kaden Groves sur la Vuelta après une année de galère en passant par la peur de voir Angel Gomes inerte après un duel aérien pendant Lille-Reims, résumé d'un week-end de retour à la normale.

Ligue 1 : les favoris ont assuré leur rentrée

Sur fond de critiques autour des nouveaux diffuseurs, le championnat de France 2024-2025 s'est ouvert vendredi avec une victoire du PSG au Havre (4-1). Le score est flatteur et ne dit pas la difficulté qu'ont rencontrée les Parisiens durant la rencontre. Ils ont dû attendre les dernières minutes et Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani pour faire la décision. Leurs rivaux marseillais ont quant à eux pris les commandes du classement, samedi, après leur démonstration à Brest (5-1) grâce à Mason Greenwood.

A noter que Lille-Reims a été interrompu pendant 34 minutes pour permettre l'intervention des secours et l'évacuation vers l'hôpital du Lillois Angel Gomes, après un énorme choc à la tête. Les derniers examens sont "rassurants" selon un communiqué du club publié dimanche et le joueur de 23 ans, victime d'un "traumatisme crânien", a pu rentrer chez lui. Dans la même soirée, l'AS Monaco s'est imposée d'une courte victoire 1-0 face à l'AS Saint-Etienne, qui retrouvait la Ligue 1 après deux ans passés à l'échelon inférieur.

Tour de France femmes : Niewiadoma, les quatre secondes qui changent tout

Les larmes qui coulaient sur son visage témoignaient d'un final particulièrement éprouvant. La Polonaise Katarzyna Niewiadoma a remporté dimanche le Tour de France avec seulement quatre secondes d'avance sur la Néerlandaise Demi Vollering, victorieuse de la dernière étape au sommet de l'Alpe d'Huez. "Ça a été des montagnes russes aujourd'hui, a concédé, les yeux rougeâtres, la coureuse de Canyon-SRAM Racing. Sur le col du Glandon, j'ai passé un très mauvais moment, mais j'ai réussi à me ressaisir et à garder confiance en moi."

Le résumé de l'étape 8 Le résumé de l'étape 8 (Le résumé de l'étape 8)

Sur le visage de Demi Vollering coulaient des larmes de tristesse. La tenante du titre, qui était à 1'15" de la maillot jaune polonaise au départ de l'étape, a joué son va-tout en attaquant à un peu plus de 50 kilomètres de l'arrivée dans l'ascension du col du Glandon avant l'ultime montée dans l'Alpe d'Huez. Pas suffisant pour conserver sa couronne.

Vuelta : Wout van Aert, rouge brillant

Après un contre-la-montre inaugural samedi, l'Australien Kaden Groves a remporté dimanche la deuxième étape du Tour d'Espagne au sprint à Ourem, au Portugal, juste devant le Belge Wout van Aert, nouveau maillot rouge grâce à la bonification. Le sprinteur de l'équipe Alpecin-Deceuninck a été le plus rapide dans les derniers hectomètres d'une étape peu rythmée et sans difficulté majeure.

La veille, l'Américain Brandon McNulty avait signé le meilleur temps en 12 minutes et 35 secondes sur le contre-la-montre individuel de 12 km entre Lisbonne et Oeiras au Portugal, avec deux secondes d'avance sur le Tchèque Mathias Vacek et trois sur le Belge Wout van Aert.

Moto GP : Francesco Bagnaia, la domination sans partage

Peu importe la course, l'issue reste pratiquement toujours la même cette saison. Le double champion du monde en titre italien Francesco Bagnaia (Ducati) a profité d'une pénalité infligée à l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) pour s'adjuger le sprint du GP d'Autriche, samedi au Red Bull Ring.

Parti en pole position, Martin s'est fait dépasser par Bagnaia au premier virage avant de tenter de le reprendre deux tours plus tard à la chicane. Mais il n'a pas réussi à tourner et a pris un raccourci. Vainqueur de cinq des six derniers Grand Prix, Bagnaia règne sur la discipline en maître incontesté. Pour le moment. Très régulier, Martin reste en embuscade à cinq points de la tête.