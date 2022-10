Laurent Blanc nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais : "Il est capable de relever le défi sans problème", estime Bixente Lizarazu

"Il est capable de relever le défi sans problème", a estimé Bixente Lizarazu, le consultant foot de France info, champion du monde de 1998, à propos de la nomination ce dimanche 9 octobre de Laurent Blanc, 56 ans, comme nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais. Six ans après son départ du PSG, il retrouve la Ligue 1 et succède à Peter Bosz, limogé après une série de cinq matches sans victoire en championnat.

L'OL est en grande difficulté et doit être relancé. "Ce qu'il doit apporter à Lyon, c'est de la confiance. C'est une équipe qui a des joueurs de talents mais qui ne le montre pas sur le terrain, donc il y a un travail de management à faire et sur le plan tactique", analyse Bixente Lizarazu.

"Il peut apporter son expérience d'entraîneur, sa vision du foot, son style, avec un jeu de possession notamment" Bixente Lizarazu, le consultant foot de France info France Info

Laurent Blanc n'a plus entrainé en Ligue 1 depuis son départ du PSG en 2016. "Il était temps qu'il revienne dans le championnat de France. Il a deux parcours que j'ai trouvé remarquables, à Bordeaux et au PSG. Au PSG quand on regarde le parcours des différents coachs qui ont suivi, c'est l'un de ceux qui a eu les meilleures performances, a déclaré Bixente Lizarazu, avant de poursuivre, Il a des idées assez claires sur le foot et le foot qu'il aime."

Laurent Blanc sort d'une longue période d'inactivité et un passage raté au Qatar, dans le club d'Al Rayyan qui l'a remercié en février dernier après 18 mois sans titre. Son retour en Ligue 1 sera structé avec attention. Il reste l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du championnat tricolore. En seulement six saisons, trois à Bordeaux (2007-2010), et autant au PSG (2013-2016), il a remporté quatre titres de champion, dont trois dans la capitale. Laurent Blanc a en plus offert au PSG une identité de jeu, fondée sur l'offensive et la possession de balle.