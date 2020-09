L'Olympique de Marseille bat le Paris Saint-Germain (1-0), une première depuis 2011

L'OM a remporté pour la première fois en neuf ans le "classique" de la Ligue 1 face à un PSG mal en point.

La fin d'une longue attente pour l'OM. L'Olympique de Marseille s'est imposé face au Paris Saint-Germain (1-0) dimanche 13 septembre au Parc des Princes lors de la 3e journée de Ligue 1. Marseille signe là sa première victoire face à Paris depuis 2011, toutes compétitions confondues.

Incapable de s'imposer lors de ses vingt dernières confrontations avec les Parisiens, les Marseillais l'ont emporté grâce à un but de Florian Thauvin peu après la demi-heure de jeu. La rencontre, électrique, s'est soldée par cinq exclusions, deux côté marseillais et trois côté parisien, dont Neymar.

Deux défaites d'affilée pour le PSG

Il a manqué à ce "classique" l'ambiance chaude du Parc des princes. Et au PSG, ses buteurs Mbappé et Icardi, son capitaine Marquinhos et du temps de préparation tronqué par son parcours en Ligue des champions.

Malgré les retours comme titulaires de Neymar et Angel di Maria, testés positifs au Covid-19 début septembre, le PSG a enchaîné un deuxième match consécutif sans marquer, et surtout un deuxième revers consécutif après Lens (1-0), jeudi. Son pire départ en Championnat sous l'ère qatarienne, débutée en 2011.