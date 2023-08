Football : la saison de Ligue 1 débute avec un nul arraché par Lille à Nice

Le Gym tenait la victoire depuis plus de 80 minutes mais a été frustré dans le temps additionnel, vendredi soir à l'Allianz Riviera.

Le premier match de la saison 2023-24 de Ligue 1 a débouché sur un nul (1-1) entre Nice et Lille, vendredi 11 août. Les locaux menaient au score depuis la 18e minute, et le but inscrit par Gaëtan Laborde, mais le Losc a égalisé dans le temps additionnel par Bafodé Diakité (90e+4). Parfois rythmée, la rencontre s'est disputée sur un tempo inégal et s'est soldée par un résultat plutôt logique.

Celui-ci revêt un goût amer pour les Niçois, entraînés pour la première fois par Francesco Farioli. L'équipe du jeune technicien italien (34 ans) a proposé, avant la pause, quelques séquences prometteuses et n'a pas été récompensée des trois points. Dans le sillage d'un Khephren Thuram dominant, le Gym a initié plusieurs contre-attaques foudroyantes. Servi dans la profondeur par Terem Moffi (18e), Gaëtan Laborde a conclu d'un piqué l'une des toutes premières.

Le temps additionnel rallongé cette saison

Mais passée cette entrée en matière enjouée, Nice s'est peu à peu recroquevillé devant son but. Attentistes, les Aiglons ont reculé et ont laissé le ballon à des Lillois longtemps imprécis et maladroits, affichant là des carences déjà observées la saison passée. Mais l'abnégation des Dogues a été récompensée par le but de Bafodé Diakité (90e+4), à la réception d'un coup-franc de Yusuf Yazici dans les derniers instants.

Ce but inscrit dans le temps additionnel – neuf minutes au total sur ce match – en appellera d'autres, puisque la Ligue de football professionnel a annoncé en début de saison que les arrêts de jeu joueraient cette saison les prolongations. L'application directe d'une nouvelle directive de l'Ifab, organe de la Fifa dédiée à l'arbitrage.

"Tout sera lié aux événements de la rencontre, prévenait avant la saison Antony Gautier, le directeur de l'arbitrage français, à l'AFP. Les 13 minutes d'arrêts de jeu lors du match des Bleues face au Panama au Mondial, ce sera possible d'avoir le même scénario en Ligue 1 ou en Ligue 2."