Football : la FFF dénonce "la gravité" du comportement des joueurs refusant de porter le maillot arc-en-ciel mais ne les sanctionnera pas

Patrick Anton, le président de l'instance, a cependant précisé, lundi, qu'il proposerait aux joueurs de rencontrer le CNE afin d'expliquer "les raisons pour lesquelles on considère leur position pas appropriée".

Toulouse, Nantes, Guingamp... Dans plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, l'initiative de la Ligue de football professionnel (LFP) a alimenté les débats. Dans une lettre ouverte aux joueurs qui ont refusé de porter le maillot arc-en-ciel de lutte contre l'homophobie le week-end dernier, le Conseil national de l'éthique (CNE) de la Fédération française de football (FFF) a ainsi souligné, lundi 15 mai, "la gravité de leur comportement et l'erreur" de ces derniers et les a appellé à "mettre de côté certaines convictions personnelles pour adhérer à un socle commun".

"Pour ceux qui ne se sentent pas concernés par la lutte contre l'homophobie, porter un numéro arc-en-ciel dans le cadre d'une action nationale organisée par le football professionnel français doit faire partie de ces compromis et ne saurait présenter un caractère insupportable, peut-on lire dans le communiqué. Même s'ils n'en ont pas conscience, ils se rendent complices des comportements homophobes".

Pas de sanction disciplinaire de la FFF contre les joueurs

Patrick Anton, le président du CNE, a expliqué, sur RTL, qu'il n'y aurait "pas de sanctions" à l'égard des joueurs concernés. "On veut faire œuvre de pédagogie et nous ne voulons pas être une instance disciplinaire, a-t-il précisé. En revanche, nous leur proposons de nous rencontrer pour qu'on puisse leur expliquer les raisons pour lesquelles on considère que leur position n'est pas appropriée. Les joueurs qui se sont exprimés ont dit que c'était par conviction religieuse. Que l'homosexualité soit dans certaines religions proscrites, on veut bien l'entendre. Mais ça ne les empêche pas de soutenir cette cause".

"Ensuite, il faut qu'on soit tous concernés par toutes les discriminations et pas seulement par certaines, a ajouté Patrick Anton. Il ne faut pas oublier que les joueurs professionnels sont considérés par les jeunes comme des exemples. Ce sont des sources d'inspiration. On scrute leur comportement, et donc les footballeurs ont une image à transmettre et doivent agir en conséquence". Dans sa lettre ouverte, le CNE s'est tout de même félicité, rappelant que "les comportements individuels de quelques-uns ne doivent pas occulter la réussite de cette initiative".