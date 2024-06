Football : l'OGC Nice officialise l'arrivée de Franck Haise comme entraîneur et annonce la nomination de Florian Maurice comme nouveau directeur sportif

Dans un communiqué transmis jeudi 6 juin à la direction des sports de Radio France, l'OGC Nice officialise l'arrivée de Franck Haise comme nouvel entraîneur et annonce la nomination de Florian Maurice au poste de directeur sportif. Pour le club niçois, c'est le "choix de la fiabilité, de la compétence et du long terme". Le président du club se réjouit d'"installer un directeur sportif et un entraîneur compétents, avec de grandes qualités professionnelles et humaines, prêts à travailler ensemble à la réussite du club".

À 53 ans, Franck Haise arrive du RC Lens, dont il a dirigé l’équipe professionnelle durant plus de quatre saisons, en la menant de la L2 à la Ligue des Champions. Il a été élu meilleur entraîneur de L1 lors de l’exercice 2022-23, il avait confirmé son arrivée aux Aiglons le 28 mai dernier à l'AFP. "Je suis très fier de m’engager avec l’OGC Nice, un club historique que j’ai souvent affronté, déclare le coach. Le projet m’a convaincu, tout comme les échanges que j’ai pu avoir avec la direction du Gym", explique Franck Haise dans ce communiqué.

Quant au nouveau directeur sportif de Nice, Florian Maurice, c'est un ancien attaquant international (six sélections en équipe de France), passé notamment par Lyon, Marseille et Paris en tant que joueur. En 2009, il avait intégré la cellule de recrutement de l’Olympique lyonnais, avant d’en devenir le responsable en 2014, puis de rallier Rennes en 2020 en tant que directeur technique.