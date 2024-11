Football : "L'ambition est de monter en Ligue 1" puis de "jouer les coupes d'Europe", affirme le président du Paris FC

"L'ambition est de monter en Ligue 1 pour l'équipe masculine et de s'installer durablement dans le trio de tête pour l'équipe féminine", affirme Pierre Ferracci, président du Paris FC sur franceinfo mercredi 20 novembre alors que le club parisien a été racheté par la famille Arnault, propriétaire du groupe LVMH, qui en devient l'actionnaire majoritaire. Jouer la "Ligue des champions mais aussi les autres coupes d'Europe" est "aussi l'ambition du club dans un second temps", ajoute-t-il.

Pour se donner les moyens de ces ambitions, "l'arrivée de la famille Arnault et de Redbull", qui entre au capital du club avec une participation minoritaire, est "importante", estime Pierre Ferracci. "Cela coûte de plus en plus cher de se maintenir dans la première partie de tableau quand vous avez le Qatar, Ineos et des fonds puissants à Lille ou Monaco".

Pierre Ferracci salue le "projet de la famille Arnault", qui ne "brûle pas les étapes" avec "une ambition élevée mais aussi l'humilité de construire tout cela pas à pas". "Cela fait 50 ans que tout le monde parle d'un deuxième club parisien" en Ligue 1 et "nous sommes en train de le faire" affirme le président du Paris FC. Il espère que "les pépites du bassin francilien qui sont aujourd'hui dans tous les grands clubs européens" resteront demain "plus longtemps et durablement au Paris FC".